Путин: новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы до 2027 года



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России отметил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую устойчивость

УФА, 24 января. /ТАСС/. Снижения объемов гособоронзаказа, новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы до 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы работников ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".

"В целом никакого снижения нет, также как не было резкого увеличения в прошлом году, это все достаточно мягко, - сказал президент. - Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там все у нас стабильно, ритмично, все будете работать.

Путин напомнил, что в прошлые годы государство финансировало Минобороны, а ведомство в свою очередь - предприятия ОПК в рамках утвержденного на тот момент гособоронзаказа. Однако, текущего бюджетного финансирования зачастую не хватало.

Президент пояснил, что рост увеличение финансирования предприятий оборонки в прошлом году было вызвано тем, что единовременно были погашены накопившиеся долги. "Мы не выдали много денег Минобороны - четыре с лишним процента от ВВП получилось, - а просто загасили долги прошлых лет, поэтому цифра в общей структуре расходов сразу выросла на четыре с лишним процента ВВП", - напомнил он. Теперь же, по словам главы государства, Минфин вернулся к стабильному, ритмичному финансированию отрасли.

Возвращаясь к загруженности предприятия, президент заметил, что его продукция весьма востребована. "Двигатели нужны, у вас там целая цепочка, все "Сушки" на ваших двигателях летают, ПАК ФА будет летать на вашем двигателе", - заключил он, подчеркнув, что необходимо расширять производимую номенклатуру за счет гражданской продукции, чтобы в будущем заводские мощности не простаивали и люди не теряли работу.

Формирование стартовых заказов для ОПК

Компании с госучастием должны сформировать стартовые заказы для ОПК по закупке гражданской продукции, замещая при этом ее импорт из-за рубежа, отметил президент.

"Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что "заранее предвидит критику в этой части: надо покупать не просто отечественное, а надо покупать самое лучшее, что есть в мире". "Да, разумеется, это так. Нужно покупать самое лучшее в мире. Нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала", - сказал президент. Путин поручил правительственной комиссии по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Он также отметил, что нужно найти сбалансированную формулу, как разделить между государством и предприятием экономические риски и затраты. Президент сказал, что прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания.

Путин также обратил внимание на то, что при реализации проектов по диверсификации производства в ОПК надо активно применять механизм специальных инвестиционных контрактов.

Выпуск гражданской продукции

Путин также отметил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий ОПК и их финансовую устойчивость, особенно после прохождения пика объемов гособоронзаказов и их последующего сокращения после 2020 года.

"Выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий, обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", - сказал Путин.

Как заявил президент, диверсификация производства должна происходить на системной основе. "Ряд предприятий уже энергично включился в эту работу. Диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции с той же ответственностью, как и к выполнению гособоронзаказа", - заявил президент.

Доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигнуть к 2025 году 30%, а к 2030 году - 50%, отметил Путин.

"Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас реализуется ряд масштабных программ по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению современным оборудованием медицинских учреждений, созданию индустрии по переработке отходов.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам. При этом, подчеркну, предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. В искусственных, тепличных условиях, конечно, невозможно и не нужно, и вредно было бы создавать", - заявил президент.

Как отметил Путин, необходимо также проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках. В частности, как заявил президент, речь идет о том, что мешает заключать так называемые контракты полного жизненного цикла. "Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", - добавил он.

Уровень диверсификации военных производств

Уровень производства гражданской продукции предприятий ОПК пока недостаточен, заявил президент РФ.

"Мы хотим сегодня проанализировать, как решается задача диверсификации военных производств, таких как ваше, чтобы постепенно увеличивать производство двойного и гражданского назначения, - сказал он. - У нас это происходит, но очень ограниченными темпами".

Путин напомнил, что вскоре период перевооружения армии и флота пройдет, и после этого необходимо обеспечить загрузкой новые станки, которые должны работать постоянно.