Эрдоган начал войну в Сирии



Источник: Burhan Ozbilici/AP Источник: Burhan Ozbilici/AP

Эрдоган заявил о фактическом начале операции против сирийских курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что наземная операция против курдов, проживающих на севере Сирии, началась. Ранее турецкие военные обстреляли позиции курдского ополчения. Триггером для фактического возобновления операции "Щит Евфрата" стала информация о помощи США в создании так называемой пограничной обороны курдов. Вашингтон эти сведения опровергает, однако Анкара не настроена останавливаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара фактически начала наземную операцию на севере Сирии. Кроме того, он сообщил, что следующим после Африна районом, в котором продолжат действовать турецкие военные, может стать сирийский регион Манджиб.

Турецкие военные 19 и 20 января 2018 года провели обстрел позиций сил сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии, передает РИА "Новости" со ссылкой на Генштаб Турции.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что данные действия были предприняты в ответ на "провокационные обстрелы террористов PYD" (курдская партия "Демократический союз"). При этом, по версии турецких военных, действия турецкой армии были основаны на принципе самообороны.

"В ответ на обстрелы террористов партий "Демократический союз" и "Рабочая партия Курдистана (PYD/PKK) из района Африн вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии в период с 19 по 20 января",

- говорился в заявлении Генштаба Турции. Всего, по информации RT, по позициям курдов ВС Турции выпустили более 70 снарядов.

По сути, турецкие политики и силовики уже несколько дней не скрывают, что военная операция против сирийских курдов началась. Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу Ahareb подтвердил, что операцию можно считать начавшейся, однако в то же время отказался говорить, когда турецкие военные перейдут от обстрелов к полноценной наземной операции, а также не указал, какие именно силы примут в ней участие.

"Операция будет выполнена. Террористические организации будут изгнаны оттуда. Это может случиться сегодня, это может случиться завтра, это может случиться вечером. Операция в Африне может занять много времени", - добавил он.

Всю неделю ситуация на севере Сирии обостряется. 13 января Эрдоган предупредил, что турецкая армия может начать полномасштабную операцию против населяющих данный район сирийских курдов в течение недели.

Триггером к столь воинственной риторике стали обвинения США со стороны Анкары в создании курдских боевых соединений в сирийских районах Манбидж и Африн. Дело в том, что в подобную структуру могли войти бойцы "Демократического союза" (PYD), который Турция считает союзником "Рабочей партии Курдистана" - ее официальная Анкара, а также ряд других стран признает террористической.

США же подобную информацию отвергают и продолжают настаивать на том, что операция "Непоколебимая решимость" в Сирии направлена на борьбу исключительно с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), хотя эту позицию ставит под сомнение не только российская дипломатия, но даже арабские СМИ.

Ранее в прессе появилась информация, что США передали курдам в районе Африн партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон косвенно признал данный факт, однако опроверг сообщения о целях подобных действий со стороны США.

"Вся эта ситуация была неверно изображена, неверно описана. Некоторые люди сделали неверное заявление. Мы вообще не создаем пограничных сил безопасности", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Его представитель Хизер Нойерт позже призвала Анкару не атаковать располагающихся на сирийско-турецкой границе курдов.

Вместе с тем нынешнюю операцию Турции против сирийских курдов можно будет считать возобновлением другой операции - "Щит Евфрата", - которая завершилась чуть менее года назад. Она проводилась с середины 2016 года и завершилась 29 марта 2017 года. Тогда турецкие военные вели борьбу как против террористов ИГ, так и против курдских отрядов ополчения. Военные действия турков длились семь месяцев, а сама операция стала крупнейшей интервенцией Анкары в рамках военного конфликта в Сирии.

Отдел "Армия"