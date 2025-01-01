ВВС Сингапура получат первый транспорт-заправщик A-330 MRTT до конца лета



Первый построенный для ВВС Франции самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix (серийный номер 1735, временная испанская регистрация ЕС-330, ранее имел французскую регистрацию F-WWCK) в первом полете после переоборудования. Самолет еще неокрашен. Хетафе (Мадрид), 07.09.2017.

Источник: Pablo Cabellos / Airbus Первый построенный для ВВС Франции самолет-заправщик Airbus A330 MRTT Phénix (серийный номер 1735, временная испанская регистрация ЕС-330, ранее имел французскую регистрацию F-WWCK) в первом полете после переоборудования. Самолет еще неокрашен. Хетафе (Мадрид), 07.09.2017.Источник: Pablo Cabellos / Airbus

ЦАМТО, 24 января. Компания Airbus Defense and Space намерена в текущем году приступить к поставке Военно-воздушным силам Сингапура многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Сингапура, в котором подробно перечисляются мероприятия, которые планируется провести в рамках празднования 50-й годовщины ВВС страны, указано, что A-330 MRTT впервые будет продемонстрирован на параде 1 сентября.

Пресс-секретарь ВВС Сингапура сообщил Defense News, что точная дата прибытия первого самолета пока не определена и более подробная информация будет оглашена ближе к дате проведения праздничных мероприятий.

Последние фотографии самолета, сделанные в Тулузе (Франция) в ноябре 2017 года на этапе тестирования и оценки после переоборудования в конфигурацию заправщика, указывают на то, что он все еще не окрашен в цвета ВВС Сингапура.

В марте 2014 года Airbus Defense & Space подтвердила информацию о заключении с Министерством обороны Сингапура контракта на поставку шести самолетов A-330 MRTT. В настоящее время ВВС Сингапура эксплуатируют четыре самолета-заправщика KC-135R, приобретенных в 2000 году из состава ВВС США. Кроме того, на вооружении имеется около пяти модифицированных к версии заправщика C-130B/H "Геркулес", хотя они не используются для этой задачи, поскольку ВВС не эксплуатируют самолеты, оборудованные для дозаправки по схеме "конус-топливоприемник".

Первый A-330 MRTT будет поставлен в так называемой расширенной конфигурации MRTT с пакетом аэродинамических улучшений, структурных изменений и обновленным БРЭО. Франция и Республика Корея также получат заказанные A-330 MRTT в этой версии.

A-330 MRTT будут применяться для поддержки ВВС Сингапура и, возможно, обеспечения учений СВ Сингапура за рубежом.

Из-за небольшой территории Вооруженные силы Сингапура регулярно тренируются за рубежом. В частности, истребители F-15SG и F-16C/D регулярно выполняют перелеты в Австралию, Таиланд и Индию в целях обучения и подготовки летного состава.