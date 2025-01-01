Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МИД России и Рособоронэкспорт представят книгу-фотоальбом

25.01.2018 ЦАМТО 210 0
0
Понравилась новость?
 0
Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год
Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.
Источник: Saul Loeb / AFP

ЦАМТО, 24 января. В пресс-центре Министерства иностранных дел Российской Федерации 29 января в 12:00 состоится презентация книги-фотоальбома "Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества".

На мероприятие приглашены представители МИД России, Посольства Индии в Российской Федерации, ФСВТС России, руководства АО "Рособоронэкспорт", субъектов военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, авторский коллектив издания, ветераны российско-индийского ВТС и представители СМИ.

Книга-фотоальбом "Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества" вышла в свет в конце 2017 года при спонсорской поддержке и непосредственном участии в работе представителей АО "Рособоронэкспорт", МИД России, посольств России и Индии, сотрудников издательства "Пента" и других организаций. Издание охватывает историю двусторонних отношений в области ВТС с 1957 года.

Информация об аккредитации представителей российских и иностранных СМИ размещена на сайте АО "Рособоронэкспорт".
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы