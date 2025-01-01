МИД России и Рособоронэкспорт представят книгу-фотоальбом
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Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.
Источник: Saul Loeb / AFP
ЦАМТО, 24 января. В пресс-центре Министерства иностранных дел Российской Федерации 29 января в 12:00 состоится презентация книги-фотоальбома "Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества".
На мероприятие приглашены представители МИД России, Посольства Индии в Российской Федерации, ФСВТС России, руководства АО "Рособоронэкспорт", субъектов военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, авторский коллектив издания, ветераны российско-индийского ВТС и представители СМИ.
Книга-фотоальбом "Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества" вышла в свет в конце 2017 года при спонсорской поддержке и непосредственном участии в работе представителей АО "Рособоронэкспорт", МИД России, посольств России и Индии, сотрудников издательства "Пента" и других организаций. Издание охватывает историю двусторонних отношений в области ВТС с 1957 года.
Информация об аккредитации представителей российских и иностранных СМИ размещена на сайте АО "Рособоронэкспорт".
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24.01.2018
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