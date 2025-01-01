Верфь GRSE поставит Береговой охране Индии 5 скоростных патрульных катеров FPV



Индийская государственная компания «Гарден Рич шипбилдерс энд инжинирс» (Garden Reach Shipbuilders and Engineers – GRSE).

Источник: www.formhiform.com Индийская государственная компания «Гарден Рич шипбилдерс энд инжинирс» (Garden Reach Shipbuilders and Engineers – GRSE).Источник: www.formhiform.com

ЦАМТО, 24 января. На верфи компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) спущен на воду головной из пяти заказанных Береговой охраной Индии скоростной патрульный катер FPV (fast patrol vessel).

Как сообщает Jane's Navy International, катер 221 "Прайядаршини" (Priyadarshini) был спущен на воду на предприятии подразделения Raja Bagan Dockyard (RBD).

Контракт на строительство катеров FPV был заключен в марте 2016 года, постройка первого катера началась в апреле того же года, второго – в сентябре. Закладка последующих кораблей осуществлялась с интервалом в месяц.

Текущие планы предусматривают передачу "Прайядаршини" Береговой охране Индии в середине 2018 года. Как планируется, все корабли будут переданы заказчику во втором квартале 2019 года. Всего с 1980 года компания поставила Береговой охране 25 кораблей различных типов.

Компания заявляет, что строительство катеров ведется по собственному проекту с улучшенными возможностями размещения экипажа, включая модульные помещения с кондиционерами, рассчитанные на 35 человек.

Длина FPV составляет 50 м, ширина – 7,5 м, водоизмещение – около 308 т. Катер оснащается тремя дизельными двигателями MTU 16V4000 M90 и водометами Kamewa, максимальная скорость – 34 узла, дальность плавания – более 1500 морских миль (2778 км). В качестве вооружения может применяться 40/60-мм артустановка (возможно 40-мм Bofors L/60, которой вооружены некоторые корабли Береговой охраны).

Для сокращения сроков строительства катеров FPV верфь GRSE заключила договора субподряда на постройку отдельных элементов корпуса с несколькими небольшими фирмами. Это позволило сократить срок от начала постройки до спуска на воду до 13 месяцев. Предполагается, что в целом на строительство каждого катера потребуется от 20 до 22 месяцев.