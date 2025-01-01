Индонезия оценит возможность дополнительного приобретения истребителей F-16



Модернизированные истребители Lоckheed Martin F-16C/D Block 25 Fighting Falcon, полученные ВВС Индонезии по программе Peace Bima Sema II, 2017 год.

Источник: Sasan (via defense-studies.blogspot.com) Модернизированные истребители Lоckheed Martin F-16C/D Block 25 Fighting Falcon, полученные ВВС Индонезии по программе Peace Bima Sema II, 2017 год.Источник: Sasan (via defense-studies.blogspot.com)

ЦАМТО, 24 января. Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду и его американский коллега Джеймс Мэттис в ходе встречи в Джакарте обсудили ряд перспективных оборонных проектов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской делегации, среди прочих вопросов индонезийская сторона обратилась с просьбой оценить возможность поставки дополнительно до 48 истребителей F-16 на ориентировочную сумму в 4,5 млрд. долл.

По словам Р.Рьячуду, Индонезия недавно завершила программу приобретения 24 восстановленных истребителей F-16 Block.52 "Файтинг Фалкон" и покупка дополнительных машин будет зависеть от наличия средств в оборонном бюджете.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компания Lockheed Martin предложила ВВС Индонезии многоцелевой истребитель F-16 в последней версии F-16V "Вайпер" в качестве замены устаревших самолетов F-5E "Тайгер-2". В начале октября 2015 года компания доставила в Индонезию демонстратор кабины пилотов F-16V с целью презентации возможностей самолета представителям правительства и ВВС страны.

На текущий момент на вооружении ВВС Индонезии состоят 10 американских истребителей F-16A/B Блок.20 и 24 F-16C/D Блок.52, поставленных начиная с 1989 и 2014 гг., соответственно.