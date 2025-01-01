Севмаш увеличивает объемы производства



Модернизированный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир" в эллинге оборонной верфи "Севмаш".

Источник: ТАСС/ Алексей Липницкий Модернизированный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир" в эллинге оборонной верфи "Севмаш".Источник: ТАСС/ Алексей Липницкий

ЦАМТО, 24 января. Выполнение производственной программы Севмаша в 2017 году можно признать успешным: объем производства возрос на 13,7% по сравнению с прошлым годом, заявил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в интервью корпоративному журналу "Завод".

Как сообщил М.Будниченко, все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности Севмаша показывают устойчивый положительный рост в течение последних пяти лет.

По его словам, основной задачей верфи в 2017 году было обеспечение вывода из эллинга атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", закладка АПЛ "Ульяновск", с чем коллектив успешно справился. Более чем на 80% возросли объемы работ по строительству серийных заказов данных проектов.

Социальная сфера также в центре внимания руководства предприятия – в 2017 году подписан новый коллективный договор.

"В соответствии с договором Севмаш не только сохранил все существующие мероприятия социального пакета, но и дополнил его новыми. Мы планируем увеличить расходы по направлению социальной поддержки и благотворительной помощи не менее чем на 14%", – сообщил М. Будниченко.

Более подробно о том, что ждет Севмаш в 2018 году, какие перспективы у предприятия имеются в сфере военного и гражданского судостроения и о многом другом можно ознакомиться в новом номере журнала "Завод", сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".