США поставили Грузии первую партию ПТРК "Джавелин"



ПТРК "Джавелин".

Источник: Lucas Jackson/Reuters ПТРК "Джавелин".Источник: Lucas Jackson/Reuters

ЦАМТО, 24 января. По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, первый этап закупки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" успешно завершен и ракеты помещены на хранение в "безопасном месте".

Как сообщает Civil Georgia, комментируя 23 января итоги своей встречи с послом США в Грузии Иеном Келли, министр обороны сообщил, что грузинские военнослужащие в ближайшей перспективе пройдут подготовку к применению данных ПТРК.

Как сообщал ЦАМТО, 17 ноября 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Грузии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 410 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 72 прицельно-пусковых устройств (включая два в версии Block.1 в качестве источника запчастей), 10 тренажеров основной подготовки, 70 учебных боеприпасов, другого связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 75 млн. долл.

В декабре прошлого года министр обороны Грузии заявил, что ПТРК "Джавелин" будут приобретены в два этапа.