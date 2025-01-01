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США поставили Грузии первую партию ПТРК "Джавелин"

25.01.2018 ЦАМТО 127 0
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ПТРК "Джавелин"
ПТРК "Джавелин".
Источник: Lucas Jackson/Reuters

ЦАМТО, 24 января. По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, первый этап закупки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" успешно завершен и ракеты помещены на хранение в "безопасном месте".

Как сообщает Civil Georgia, комментируя 23 января итоги своей встречи с послом США в Грузии Иеном Келли, министр обороны сообщил, что грузинские военнослужащие в ближайшей перспективе пройдут подготовку к применению данных ПТРК.

Как сообщал ЦАМТО, 17 ноября 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Грузии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 410 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 72 прицельно-пусковых устройств (включая два в версии Block.1 в качестве источника запчастей), 10 тренажеров основной подготовки, 70 учебных боеприпасов, другого связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 75 млн. долл.

В декабре прошлого года министр обороны Грузии заявил, что ПТРК "Джавелин" будут приобретены в два этапа.
24.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Грузия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Военные учения

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