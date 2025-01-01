"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"



РН "Ангара".

Источник: ТАСС/Михаил Джапаридзе РН "Ангара".Источник: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Гендиректор Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал о финансовом состоянии предприятия и планах производства носителей

Производитель российских тяжелых ракет "Протон" и нового семейства носителей "Ангара" Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева 17 ноября 2017 года завершил многолетний процесс акционирования. О том, что ждет центр после преобразования, как поступят с территорией в центре Москвы, когда стартует следующая "Ангара" и сколько пусков "Протона" будет в 2018 году, в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

— Вы возглавили Центр имени Хруничева шесть месяцев назад. На этот период пришелся последний этап его акционирования. Какие изменения за это время произошли в организации?

— В первую очередь проведены изменения в кадровой структуре головного офиса. Из 13 должностей заместителей оставлены только шесть: по науке, производству, финансам, безопасности, персоналу и качеству. Практически на все должности уже назначены руководители.

Планомерно продолжается работа по оптимизации филиалов. Но речь не идет о сокращениях рабочих специальностей. Наоборот, мы готовы принять на работу порядка 200 человек — токарей, фрезеровщиков. Нам не хватает рабочих рук. Текущая загруженность заставила предприятие перейти на трехсменный режим работы. За пять месяцев 2017 года нами изготовлено пять ракет "Протон-М" и "Рокот", шестой "Протон" находится в производстве. Предприятие сейчас производит по два изделия в квартал.

Мы полностью закрыли долги по поставкам ракет для Минобороны. Остались невыполненными договорные обязательства перед "Роскосмосом". Но мы намерены передать им три ранее заказанные ракеты в 2018 году.

— Ряд филиалов Центра планируется перевести в создающийся холдинг ракетного двигателестроения. Как будет проходить этот процесс?

— Речь идет о Воронежском механическом заводе и подмосковном Конструкторском бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева.

После акционирования Центра имени Хруничева идет процесс оформления всего имущества филиалов на наше АО. В дальнейшем филиалы будут выделены в отдельные АО и наделены имуществом. Этот процесс мы рассчитываем закончить в мае-июне 2018 года, после чего предприятия будут переданы НПО "Энергомаш", на базе которого создается двигателестроительный холдинг.

— Что останется у вас?

— У нас останется, естественно, московская площадка для производства "Протонов", а также омский "Полет", где будет полностью создаваться "Ангара". Сейчас очень многое в производстве и испытаниях "Ангары" завязано на Москву. Перевозки очень существенно сказываются на сроках и стоимости. В 2020 году на предприятии "Полет" будет выпущена первая полностью изготовленная там легкая "Ангара-1.2". В том же году в Омске должен быть построен второй контрольно-испытательный стенд, который позволит выпускать тяжелую "Ангару-А5". Первая такая ракета выйдет с омской площадки в 2022 году.

У нас также остаются Ковровский механический завод, который занимается производством арматуры для ракетно-космической отрасли, Усть-Катавский вагоностроительный завод, выпускающий агрегаты для комплектования "Ангары", "Протонов", "Союзов".

Также за нами остаются КБ "Салют", представительства на Байконуре, в Плесецке, Восточном.

— Как идет процесс сокращения производственных площадей предприятия и продажа освобождаемой земли в Филевской пойме?

— Сейчас мы ведем оценку стоимости земли. Высвобождаемые площади разбиты на участки, некоторые из них давно не эксплуатируются, какие-то перестанут использоваться с 2018 года. Продажа будет проходить на торгах поэтапно — участок за участком. Кстати, хотел бы опровергнуть застрявший в массовом сознании слух, что земля под Центром заложена банкам. Я ответственно заявляю, что наши территории нигде не заложены, иначе банки бы просто потребовали наложить арест на землю до возврата кредитов. ФГУП просто по закону не мог этого сделать, всё наше имущество до акционирования принадлежало Росимуществу.

— Вы запросили дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление Центра. Несколько лет назад "Роскосмос" предоставлял в два раза большую сумму. Зачем потребовался новый транш?

— Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Центр имени Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала. Мощности "Протон-ПМ" рассчитаны на производство двигателей не менее чем для 5-6 ракет в год, но когда заказ снизился, нам пришлось поддерживать "холостую" работу предприятия. Только по этому кредиту мы платим банкам по 650 млн рублей в год.

Еще одна статья расходов — увеличившиеся производственные издержки. Салаватинский химический завод в 2017 году в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо. Выросла цена топлива — увеличилась стоимость испытания двигателей, а цена ракет для Минобороны и "Роскосмоса" фиксированная. Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль.

Кроме того, в условиях сниженного госзаказа и "проседания" коммерческого рынка нам приходится содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру. Она рассчитана на производство десяти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей.

Внешние затраты приносят предприятию 470 млн рублей убытков в год. Это содержание детских садов, дома культуры, теплосетей. Своей котельной мы отапливаем целый микрорайон Москвы. Мы предложили передать городу котельную и семь детских садов, но у столицы это не заложено в бюджет.

Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке двигателей, сейчас эта проблема исправлена, двигатели перебрали, брак устранили, но эта ситуация усугубила финансовое положение организации. На содержание персонала за время простоя ушло 30 млрд рублей.

С целью погашения задолженностей мы и обратились в правительство. При неполной загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые набраны в прежние годы, мы не сможем самостоятельно подняться.

— Что будет с московской площадкой Центра Хруничева после сокращения производственных площадей и продажи земли? Ранее, после завершения производства "Протонов", предполагалось изготавливать в столице третью ступень ракеты "Ангара-А5", а теперь?

— В Москве будут по-прежнему производить ракету "Протон", разгонные блоки. До 2022 года будем выпускать здесь третью ступень тяжелой "Ангары-А5", здесь же пройдут общие испытания ракет этого семейства. Всего в столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5". Они все находятся в заделе. Начиная с седьмой эти ракеты будут выпускаться в Омске, по новой конструкторской документации, способом фрикционной сварки.

— Сколько пусков ракет "Протон" планируется на 2018 год?

— Четыре-пять. На весну намечен запуск космического аппарата "Благовест" в интересах Минобороны. Летом в планах значится коммерческий старт. Речь о парном запуске спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1. На осень намечен старт метеоспутника "Электро-Л", а на конец года — многофункционального лабораторного модуля "Наука". Кроме того, в конце года, в зависимости от требований Минобороны, может быть запущен еще один военный аппарат.

— Сколько намечается пусков легкой ракеты "Рокот"?

— Мне бы хотелось, чтобы в 2018 году были проведены все четыре оставшихся до завершения эксплуатации этой ракеты старта. С 26 марта по 6 апреля планируется запуск космического аппарата Sentinel 3B для Европейского космического агентства, в июне — старт по линии Минобороны, летом — еще один по военной тематике. На октябрь планируется запуск трех спутников "Гонец". Две ракеты "Рокот" для военных находятся на ответственном хранении, носители для Sentinel и "Гонца" — в высокой степени заводской готовности.

— Когда полетит следующая "Ангара"?

— Вторая ракета тяжелого класса будет поставлена Минобороны в 2018 году. Рассматриваются варианты запуска коммерческой нагрузки, если такое предложение нам будет сделано.

Следующий старт легкой "Ангары-1.2" у нас намечен на 2019–2020 годы. Всего сейчас мы изготавливаем три ракеты "Ангара-1.2", три "Ангара-А5", а дальнейший заказ будет определен дополнительно.

Дмитрий Струговец