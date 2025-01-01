Самодельные дроны меняют расклад в Сирии



Беспилотный летательный аппарат, участвовавший в атаке на российские военные объекты в Сирии.

Источник: © AP Photo, Pavel Golovkin Беспилотный летательный аппарат, участвовавший в атаке на российские военные объекты в Сирии.Источник: © AP Photo, Pavel Golovkin

В начале января российские военные объекты стали целью вооруженных аппаратов, которые удалось собрать благодаря интернету за сумму менее 1 000 долларов.

Потратив всего несколько тысяч долларов, группа сирийских мятежников смогла нанести российской армии ущерб на несколько миллионов? Может даже и больше. Именно это, судя по всему, произошло в начале января, когда ряд российских военных объектов, в том числе авиабаза Хмеймим, стал целью нескольких атак вооруженных дронов.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года двое российских военных погибли в результате атаки мятежников: в Москве на первых порах списали все на минометный обстрел. 3 января газета "Коммерсант" заявила о потере семи единиц техники (четырех бомбардировщиков Су-24, двух многоцелевых истребителей Су-35 и транспортного самолета Ан-72). В российской армии опровергли эти сведения. Как бы то ни было, на фотографиях (подтвердить их подлинность не представляется возможным) видны повреждения как минимум одного Су-24, чей регистрационный номер соответствует развернутой в Сирии технике.

Кроме того, 31 декабря была осуществлена попытка налета на базу с применением дронов, утверждает британский сайт "Беллингкэт", отталкиваясь от размещенного на проправительственной странице в соцсетях видео, на котором видны части разбившегося на подлете к аэропорту аппарата.

К тому же, еще один такой дрон был сбит салафитской группой Ахрар аш-Шам" примерно в тот же период. Судя по всему, мятежники по ошибке приняли его за правительственный или российский аппарат. Наконец, третья атака с применением самодельных дронов того же типа была нацелена на военную академию Хомса.

Менее 1 000 долларов

В ночь на 6 января российские базы в Сирии стали целью одновременного нападения 13 дронов, начиненных взрывчаткой. Десять были обнаружены на подлетах к базе Хмеймим, а еще три направлялись к порту Тартус. На следующий день в российской армии заявили, что отразили массированную атаку террористов, не понеся какого-либо ущерба.

Как сообщают военные, защищающие объекты средства радиоэлектронной борьбы перехватили управление шестью аппаратами: три приземлились в целости, еще три взорвались, а оставшиеся семь были сбиты орудиями ПВО. Министерство обороны обнародовало изображения использованных дронов и установленных на них взрывных устройств.

В ведомстве отметили, что террористы впервые массированно использовали беспилотники самолетного типа, запущенные с расстояния более 50 километров с применением современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. В этой связи военные упомянули передачу технологий от страны, которая обладает ими. Никакой конкретики здесь не называлось, но намек определенно касается США.

Как бы то ни было, сумма такой "передачи технологий" может составлять всего несколько сот долларов, полагает Ник Уотерс (Nick Waters), отставной британский офицер, аналитик, эксперт по дронам и сотрудник "Беллингкэт": "Не думаю, что производство таких дронов обходится дороже 1 000 долларов за штуку. Скорее всего, даже меньше. Даже если учесть стоимость необходимой рабочей силы и завышенную стоимость компонентов, которые ввозятся в страну контрабандным путем. За исключением сделанного из дешевой фанеры каркаса и размещенных на них маленьких бомб, все использованные для создания этих дронов компоненты находятся в свободной продаже".

На основании предоставленных российской армией снимков Ник Уотерс рассказал "Монд" о "современных технологиях", которые, по словам, российского генштаба, были задействованы в этих аппаратах: "Автопилот здесь - PixHawk 2.1 компании ProfiCNC, который продается за 198 долларов. Система спутникового позиционирования (Here GNSS) стоит 120 долларов. Двигатель объемом около 200 см3 обойдется в 100-200 долларов. Пять аккумуляторов стоят по 10 долларов каждый".

"Все эти системы легко доступны, отличаются простотой управления и не требуют особых технических навыков. Вы можете купить их где угодно в интернете", - ответил 10 января пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон (Eric Pahon) на подозрения Москвы.

"Базары моджахедов"

В подконтрольных мятежниками регионах Сирии и в частности в провинции Идлиб, откуда вылетели дроны, существуют специализированные каналы, которые работают через мессенджер "Телеграм" и являются чем-то вроде рынка для вооруженных групп.

Эти "базары моджахедов" насчитывают тысячи подписчиков и работают по принципу небольших объявлений и дискуссионных форумов, на которых выходят на контакт продавцы и покупатели. Продавцы выкладывают фото техники и оружия, которые им хотелось бы сбыть: в одних случаях цена фиксированная, в других можно торговаться. Если же потенциальному покупателю требуется что-то конкретное, он может опубликовать свой запрос. Затем стороны обговаривают цену и место.

Найти можно все, от автомата Калашникова до противотанковых ракет, систем наблюдения и ночного видения. В обстановке начавшегося наступления правительственных сил сейчас тон на рынке задают артиллеристы: заявок на снаряды и ракеты становится все больше. Установленное "администраторами" этих групп правило (обсуждать исключительно оружейные сделки) не мешает контрабандистам предлагать свои услуги и каналы (через Турцию или Ливан), а джихадистам - публиковать пресс-релизы. В середине января кто-то даже предлагал аренду участка дороги в Арихе. Между записями о продаже снарядов для Т-55 и боеприпасов для РПГ…

Дроны и аксессуары для них не являются там редкостью. Как только "Монд" разместил объявление о желании приобрести беспилотник для наблюдения, в течение часа три продавца предложили модели DJI Phantom III и IV. Эти квадрокоптеры китайского производства используются в боях в Ираке и Сирии как мятежниками, так и правительственными силами. В том числе элитной иракской золотой дивизией. Эти дроны обладают дальностью в 5-7 километров и получасовым запасом лета. Они использовались "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.) во время битвы за Мосул для наблюдения за расположением иракских сил и наводки заминированных автомобилей, которые таранили позиции врагов джихадистов.

В 2017 году ИГ начало их вооружать. Опираясь исключительно на обнародованные двихадистским движением видео, Ник Уотерс насчитал 208 "ударов" за 2017 год: "В этих атаках ИГ использовало большое количество коммерческих дронов вроде DJI Phantom. Они могут применяться для нанесения очень точных ударов, поскольку контролируются оператором и зависают точно над целью".

Как бы то ни было, у недавней атаки в Сирии есть отличительная черта. "Хотя использованные против российской базы Хмеймим в Сирии миниатюрные бомбы похожи на те, что применяло ИГ (пластиковый контейнер со взрывчаткой, которая приводится в действие контактным детонатором), они, судя по всему, разрабатывались специально для применения на дронах. ИГ же использовало боеприпасы от штурмовой винтовки и ручные гранаты".

Изменение правил игры

Как бы то ни было, на проверенных "Монд" "базарах" такой системы пока что не видно. Кроме того, никто не взял на себя ответственность за атаки на российские базы. По всей видимости, создавшая и запустившая дроны группа хочет остаться в тени. Объясняться это может тем, что произошедшее меняет правила сирийской игры.

"Я не видел, чтобы ИГ использовало дроны самолетного типа, разве что один раз ради пропаганды, - отмечает Уотерс. - Его беспилотники обладают дальностью всего в 5 километров и могут нести всего одну-две бомбы. Использованные для атаки на авиабазу Хмеймим аппараты преследовали иную цель: нанести удары по важным стратегическим целям в глубине вражеских позиций. Их конструкция обеспечивает им большую дальность, пусть и в ущерб точности. Кроме того, им, видимо, не нужен оператор: достаточно ввести координаты GPS и направить их на цель. Не думаю, что их задумывали для повторного использования. Поэтому они не должны быть особенно прочными".

Эти перемены в использовании подобных рудиментарных аппаратов для ударов по стратегическим объектам могут означать формирование "бюджетных ВВС" вооруженными группами.

"Исламское государство" показало, что даже если вы не можете позволить себе дорогую технику, которой обычно пользуются лишь армии, вам все же по силам сформировать собственные вооруженные силы из любительских беспилотников, чтобы помешать противникам пользоваться воздушным пространством", - отмечает Ник Уотерс. По его словам, нападение на российскую базу - всего лишь начало: "В будущих конфликтах стоит ждать применения дронов всеми сторонами". А также террористическим группами на территории "врагов".

Маджид Зерруки (Madjid Zerrouky)

Le Monde, Франция