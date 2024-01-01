Автотехника КАМАЗ для Филиппин
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Самосвал КАМАЗ-65201.
Источник: http://zolotoyolymp.ru/
Первая партия автотехники КАМАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck.
Автомобили КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460 в количестве восьми единиц отгружены в адрес Lifetruck International Inc., которая специализируется на продаже и сервисе автомобилей. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте и российско-филиппинского бизнес-форума, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КАМАЗ. В ближайших планах российского автопроизводителя подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.
Учитывая большой потенциал «КАМАЗа» как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции «КАМАЗа» на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии. В целом, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории Филиппин.
Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей готов обеспечить активно растущую потребность островного государства в большегрузной автомобильной технике, предлагая автомобили различных моделей и модификаций. Потребителей этого региона в большей степени интересуют тягачи и самосвалы КАМАЗ, которые будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.
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24.01.2018
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