Раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США
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Прототип бомбы B61-12.
Источник: pbs.org
Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Об этом сообщил бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews.
В новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, части которой были опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.
Клотц заметил, что ранее НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. В данный момент таких проектов — четыре. В частности, готовится серьезная модернизация бомбы для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.
Помимо модернизации старых образцов, идет работа над разработкой баллистических ракет для подводных лодок и крылатых ракет для надводных кораблей.
По словам Клотца, в течение ближайших 30 лет на военные разработки будет потрачено 350 миллиардов долларов.
13 января сообщалось, что США признали преимущество России в ядерных вооружениях. Оно заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии.
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24.01.2018
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