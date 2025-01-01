Германия испытала двигатель для конкурента "Протона" и "Ангары"
|
|
Огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1.
Источник: twitter.com/pbdes
В Лампольдхаузене (Германия) проведены первые успешные огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1, предназначенного для первой ступени разрабатываемой европейской ракеты Ariane 6. Об этом сообщает ArianeGroup.
Тест, длившийся 650 секунд, проводился в интересах компании на стенде Германского центра авиации и космонавтики. Двигатель Vulcain 2.1 представляет собой оптимизированную (упрощено производство и снижена стоимость) под Ariane 6 версию агрегата Vulcain 2 от предшествующей модели.
Ariane 6 должна в 2023 году полностью заменить единственную европейскую тяжелую ракету Ariane 5. Первый пуск нового носителя запланирован на 2020 год. Их конкурентами на рынке коммерческих пусков считаются действующие "Протон-М", тяжелая "Ангара", Falcon 9 и Atlas 5, а также создаваемые Vulcan и New Glenn.
Носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega, для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями, для грузов до 10,5 тонны).
Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году, окончательный дизайн нового носителя определен в 2016 году. Стоимость работ по созданию ракеты оценивается в 3,6 миллиарда евро. Основной вклад в проект вносит Франция — ее участие составит 52 процента. На втором месте Германия с 22 процентами.
|
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.04.2017 "Невозможно конкурировать, имея в линейке только один продукт"
29.06.2016 Михаил Воеводин: санкции никак не сказались на титановых проектах России
13.08.2015 ЕКА вместе с Airbus создаст конкурента «Ангары»
29.07.2015 Александр Медведев: дешевая и универсальная "Ангара" заменит теряющий рынок "Протон"
25.01.2018 "В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
23.01.2018 Свои ребята
18.01.2018 Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
11.01.2018 Европа отказалась от главного конкурента "Протона"