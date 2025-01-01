Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Германия испытала двигатель для конкурента "Протона" и "Ангары"

25.01.2018 Lenta.ru 243 0
0
Понравилась новость?
 0
Vulcain 2.1
Огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1.
Источник: twitter.com/pbdes

В Лампольдхаузене (Германия) проведены первые успешные огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1, предназначенного для первой ступени разрабатываемой европейской ракеты Ariane 6. Об этом сообщает ArianeGroup.

Тест, длившийся 650 секунд, проводился в интересах компании на стенде Германского центра авиации и космонавтики. Двигатель Vulcain 2.1 представляет собой оптимизированную (упрощено производство и снижена стоимость) под Ariane 6 версию агрегата Vulcain 2 от предшествующей модели.

Ariane 6 должна в 2023 году полностью заменить единственную европейскую тяжелую ракету Ariane 5. Первый пуск нового носителя запланирован на 2020 год. Их конкурентами на рынке коммерческих пусков считаются действующие "Протон-М", тяжелая "Ангара", Falcon 9 и Atlas 5, а также создаваемые Vulcan и New Glenn.

Носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega, для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями, для грузов до 10,5 тонны).

Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году, окончательный дизайн нового носителя определен в 2016 году. Стоимость работ по созданию ракеты оценивается в 3,6 миллиарда евро. Основной вклад в проект вносит Франция — ее участие составит 52 процента. На втором месте Германия с 22 процентами.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
New Glenn
Ангара
Протон-(К)М
Проекты
2020-й год
Ariane РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 09:46
  • 1
"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством
  • 25.01 08:37
  • 2
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
  • 25.01 08:36
  • 9
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 25.01 08:17
  • 3
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 25.01 08:00
  • 1
Путин назвал основную задачу российской промышленности
  • 25.01 07:32
  • 171
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 25.01 07:07
  • 1
Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
  • 25.01 06:32
  • 132
С опозданием на 10 лет
  • 25.01 02:32
  • 1
На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
  • 25.01 02:13
  • 1
Оснащенность ВМФ морскими спасательными техническими средствами за последние несколько лет увеличилась в 5,3 раза
  • 25.01 02:03
  • 1
Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области
  • 25.01 00:45
  • 1
СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу
  • 25.01 00:24
  • 6100
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.01 22:25
  • 3
Нулевые резервы
  • 24.01 20:57
  • 1
Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30
другие обсуждаемые темы