США завершили разработку оружия для защиты Европы от России
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Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).
Источник: Raytheon
В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.
Она отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.
"Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям", — заявила Коэн.
Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.
SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.
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24.01.2018
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