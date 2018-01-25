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Названа лучшая в мире крылатая ракета

25.01.2018 Lenta.ru 948 3
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Х-101
Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение", доктор технических наук Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру" назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101.

"Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели", — заявил эксперт.

По мнению Обносова, на ракете "стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве". Оружие "само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении", а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, отмечает эксперт.

Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в "Тактическое ракетное вооружение" конструкторским бюро "Радуга". При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-101
Компании
Корпорация ТРВ
Радуга ГосМКБ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
GPS
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
1350
№1
25.01.2018 01:10
Поставил бы под сомнение тезис выведенный в название статьи
Ракета с КВО 15-20м. не может считаться высокоточных оружием, но разве что только в России...
Да и вы двигающийся из фюзеляжа (идиотское, усложняющее и утяжеляящее конструкцию решение) двигатель не способствует, мягко говоря, малозаметности ракеты.
Единственный плюс- это большая дальность.
-1
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BY
Лимпопо
42
№2
25.01.2018 02:26
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ракета с КВО 15-20м.

КВО в статье преувеличено.

А вот то самое интервью: http://www.interfax.ru/interview/596824
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RU
Алексей60
2473
№3
25.01.2018 08:17
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ракета с КВО 15-20м. не может считаться высокоточных оружием, но разве что только в России...
Да и вы двигающийся из фюзеляжа (идиотское, усложняющее и утяжеляящее конструкцию решение) двигатель не способствует, мягко говоря, малозаметности ракеты.
Единственный плюс- это большая дальность.
beka1, что за глупости Вы пишите?
Хотелось бы увидеть доказательства Ваших слов!
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