Названа лучшая в мире крылатая ракета



Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160.

Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru) Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160.Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение", доктор технических наук Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру" назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101.

"Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели", — заявил эксперт.

По мнению Обносова, на ракете "стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве". Оружие "само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении", а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, отмечает эксперт.

Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в "Тактическое ракетное вооружение" конструкторским бюро "Радуга". При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.