Названа лучшая в мире крылатая ракета
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Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение", доктор технических наук Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру" назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101.
"Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели", — заявил эксперт.
По мнению Обносова, на ракете "стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве". Оружие "само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении", а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, отмечает эксперт.
Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в "Тактическое ракетное вооружение" конструкторским бюро "Радуга". При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.
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24.01.2018
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beka1
1350
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№1
25.01.2018 01:10
Поставил бы под сомнение тезис выведенный в название статьи
Ракета с КВО 15-20м. не может считаться высокоточных оружием, но разве что только в России...
Да и вы двигающийся из фюзеляжа (идиотское, усложняющее и утяжеляящее конструкцию решение) двигатель не способствует, мягко говоря, малозаметности ракеты.
Единственный плюс- это большая дальность.
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Лимпопо
42
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№2
25.01.2018 02:26
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ракета с КВО 15-20м.
КВО в статье преувеличено.
А вот то самое интервью: http://www.interfax.ru/interview/596824
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Алексей60
2473
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№3
25.01.2018 08:17
Цитата, beka1 сообщ. №1
Ракета с КВО 15-20м. не может считаться высокоточных оружием, но разве что только в России...beka1, что за глупости Вы пишите?
Хотелось бы увидеть доказательства Ваших слов!
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