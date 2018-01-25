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Спецназ блокировал прорыв диверсантов на учении в Курской области

25.01.2018 РИА Новости 251 1
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Учения. Архивное фото
Учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения спецназа блокировали прорыв диверсантов к аэродрому оперативно-тактической авиации "Халино" на учениях в Курской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации "Халино" был блокирован подразделением спецназа Западного военного округа в ходе учения в Курской области", - сказал он.

По словам Мугинова, целью условного противника являлось уничтожение взлетно-посадочных полос и авиатехники. Ранее переброшенные из Тамбовской области военные соединения спецназначения взяли под охрану запасные аэродромы, куда по плану учения были перебазированы истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ.

Мугинов рассказал, что, применив комплексы "Стрелец", станции ближней разведки СБР "Фара", спецназовцы вскрыли перемещение диверсантов и вступили с ними в бой. Цели были поражены на дистанциях до 700 метров. Также были отработаны патрулирование местности, организация засад и "секретов", совершение налётов и захват пленных.

Лётно-тактическое учение с участием истребительного авиаполка, зенитных ракетных подразделений и соединения спецназначения проходит в Курской области до 26 января, в нём задействовано свыше 20 самолётов МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34, зенитные ракетные системы С-300 и более 500 военнослужащих.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
С-300
Стрелец
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13590
№1
25.01.2018 02:03
Это безусловно чудесно, что наконец-то озаботились проблемой противодиверсионной обороны аэродромов и организацией диверсий на аэродромах противника, но спецназ не должен заниматься охраной и обороной аэродромов, они сами должны устраивать диверсии в тылу противника.

Охрана должна осуществляться штатными службами и подразделениями и их в первую очередь и следует организовывать и натаскивать, а усиливать можно военной полицией, ВДВ или морской пехотой (в зависимости от принадлежности аэродрома к ВВС или ВМФ).

Спецназом нельзя заткнуть все дыры, иначе он перестает им быть.
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