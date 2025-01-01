

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 января. Военно-морское сотрудничество России и Вьетнама активно развивается, очередное двустороннее заседание по этой тематике планируется провести в Санкт-Петербурге в первом квартале 2018 года, сообщил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Контакты по линии флотов двух стран активно развиваются", – сказал А.Фомин, подводя итоги официального визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во Вьетнам.

Он напомнил, что ежегодно проходят заседания российско-вьетнамской рабочей группы по военно-морскому сотрудничеству.

"Очередное заседание планируем организовать в Санкт-Петербурге в первом квартале этого года", – сказал А.Фомин.

По его словам, на регулярной основе осуществляются неофициальные визиты и деловые заходы кораблей Тихоокеанского флота в порты Вьетнама.

"Будем рады принять корабли Военно-морских сил Вьетнама во Владивостоке. Этот вопрос сейчас прорабатывается нашими коллегами", – сообщил А.Фомин.

В интересах обеих сторон, отметил он, увеличение количества взаимных визитов и совместных военно-морских учений.

"Также видим потенциал во взаимодействии в поиске и спасании экипажей аварийных подводных лодок, для чего целесообразно разработать и согласовать проект соответствующего соглашения", – сообщил А.Фомин.

Доказательством тесного взаимодействия в военно-морской области служит ратификация вьетнамской стороной в июне прошлого года соглашения об упрощенном порядке заходов военных кораблей в порты России и Вьетнама. РФ – единственное государство, имеющее с Вьетнамом такое соглашение.

"В июле прошлого года в Санкт-Петербурге впервые в новейшей истории России мы провели Главный военно-морской парад, в котором принял участие заместитель командующего ВМС Вьетнама контр-адмирал Хоанг Хонг Ха. В ходе мероприятия состоялась встреча главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева с вьетнамским военачальником", – сказал А.Фомин.

В декабре В.Королев посетил Вьетнам с ответным визитом и провел переговоры с командующим вьетнамских ВМС и начальником Генерального штаба Вьетнамской народной армии.

"Продолжаются консультации по организации обмена информацией с использованием горячей линии связи между Главным командованием ВМФ России и штабом ВМС Вьетнама", – цитирует А.Фомина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.