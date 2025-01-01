Приз Google за доставку на Луну частного лунохода не достанется никому



Спутник Земли - Луна.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Спутник Земли - Луна.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Ни одна из компаний, претендовавших на награду, не сможет запустить аппарат на Луну к концу марта 2018 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Приз компании Google в размере $30 млн, предназначенный для поощрения частных компаний, стремящихся совершить высадку аппаратов на Луну, не достанется никому. Как сообщила во вторник газета The New York Times (NYT), учредители Google Lunar X Prize Питер Диамандис и Маркус Шинглс признали, что ни одна из компаний, участвующих в борьбе за приз, не сможет доставить свой аппарат на Луну к назначенному сроку - концу марта нынешнего года.

"Сегодня мы объявляем о том, что после состоявшихся на протяжении последних нескольких месяцев консультаций с претендентами, никто из них не сможет осуществить запуск к 31 марта 2018 года, - указывается в заявлении. - В результате наш большой приз не будет вручен".

Приз был учрежден в 2007 году и предназначался частной компании, которая сможет доставить на поверхность Луны самоходный аппарат, который сможет преодолеть по лунной поверхности по меньшей мере 500 метров и передать на Землю высококачественные фото- и видеоизображения. Компания, которая сумела бы первой добиться такого результата, получила бы $20 млн. За второе место полагался приз в $5 млн и еще $5 млн предназначались для поощрения других компаний, которые продемонстрировали бы достижения в освоении космоса.

Первоначально в борьбе за награду участвовало 25 компаний, однако затем их число сократилось до пяти: на приз претендовали компания Moon Express из штата Флорида, японская Team Hakuto, израильская SpaceIL, индийская TeamIndus и международная группа Synergy Moon.

По данным газеты, SpaceIL и TeamIndus в конце прошлого года не смогли обеспечить финансирование своих работ. У японской Team Hakuto средства были, однако она рассчитывала использовать посадочную ступень, которую разрабатывала индийская группа. Moon Express также сумела заручиться финансированием, однако не смогла вовремя запустить цех по сборке посадочного модуля. Synergy Moon не сообщала подробной информации о ходе своих работ.

Работы по созданию луноходов ведут также американская компания Astrobotic Technology и немецкая PTScientists, ранее выбывшие из числа претендентов на Google Lunar X Prize.