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В США сорвался конкурс по отправке аппарата на Луну за приз в $30 млн

25.01.2018 ТАСС 146 0
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Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Организаторы заявили, что ни одна из команд, вышедших в финал, не сможет предпринять попытку достичь Луны к крайнему сроку - до 31 марта

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Конкурс, ставящий своей целью отправить на Луну аппарат за счет частных средств, отложен в США на неопределенный срок. Готовых совершить такую попытку в установленный срок - к 31 марта - не нашлось. Главный приз в размере $30 млн остается невостребованным, сообщили во вторник организаторы конкурса XPRIZE совместно с компанией Google.

"После плотных консультаций, проведенных с пятью финалистами Google Lunar XPRIZE за последние месяцы, мы пришли к заключению, что ни одна из команд не предпримет попытку достичь Луны к крайнему сроку 31 марта 2018 года. Такой в буквальном смысле выстрел до Луны трудно осуществим, и, хотя мы ожидали получить победителя уже сейчас, ввиду сложностей с финансированием, технических и нормативных проблем главный приз в $30 млн останется невостребованным", - говорится в заявлении основателя XPRIZE Питера Диамендиса и старшего исполнительного директора Маркуса Шинглеса.

Участникам конкурса предлагалось десантировать на естественный спутник Земли беспилотный аппарат, который должен был самостоятельно пройти 500 м, сделать видео и фото, а также направить их в распоряжение устроителей. За частичное выполнение этой задачи предусматривались призы в $20 млн и $10 млн.

Организаторы XPRIZE, однако, сдаваться окончательно не собираются. Они рассматривают несколько вариантов дальнейших действий, включая поиск нового главного спонсора предприятия, который бы продолжил благое дело Google. Не исключен вариант продолжения состязания, но не на коммерческой основе.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Проекты
Луна

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