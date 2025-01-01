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Источник: серийное производство нескольких сот танков "Армата" начнется в 2020 году

25.01.2018 ТАСС 327 0
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Танк Армата
Танк Армата.
Источник: http://www.oaoapz.com/

В первую очередь новые машины получат соединения Центрального и Южного военных округов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Серийное производство новейших танков Т-14 "Армата" начнется в 2020 году, будет изготовлено несколько сот машин. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы массовое серийное производство танков на платформе "Армата" должно начаться в 2020 году, будут изготовлены сотни машин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первую очередь новейшими машинами будет вооружаться 1-я гвардейская танковая (штаб - Одинцово, Московская область) и 20-я гвардейская общевойсковая армии Центрального военного округа (штаб - Воронеж), а также 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа (штаб - Новочеркасск, Ростовская область).

Источник также сообщил, что во второй половине 2018 года должна завершиться поставка в войска опытно-промышленной партии танков "Армата". Он не уточнил, какое число машин в нее входит.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этих данных.

Т-14 проходят отладку

В конце декабря прошлого года главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил о заключении контракта на поставку в Вооруженные силы опытно-промышленной партии танков "Армата". Главком уточнил, что предприятия ОПК проводят отладку "Арматы" в соответствии с запланированными сроками. О том, что новая госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата", еще в ноябре 2017 года заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В апреле 2016 года заместитель гендиректора "Уралвагонзавода", выпускающего "Армату", Вячеслав Халитов сообщал, что первая партия из 100 танков поступит в войска в 2017-2018 годах. Он не уточнял, входят ли в эту партию опытные образцы, переданные военным для испытаний.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год

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