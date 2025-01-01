Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы, сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения. Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью, опубликованном в издаваемом ТАСС журнале "Вестник военно-технического сотрудничества".
"Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о ходе реализации программы создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения Су-57.
По его словам, протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы. "Не за горами и основные работы - пуски. Это касается и изделий "Радуги", и изделий "Вымпела", и изделий головной площадки в Королеве", - добавил гендиректор КТРВ.
Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".
В августе 2017 года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.
Установочная партия, как сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.
Также крылатая ракета воздушного базирования BRAHMOS-A может быть адаптирована для российских самолетов Су-34 и Су-35, рассказал Борис Обносов.
"У ракеты BRAHMOS-A хороший экспортный потенциал, хорошие внутренние заказы. Не исключаю того, что и российские Вооруженные силы обратят на нее внимание, так как ее можно адаптировать под Су-34 и Су-35", - сказал он.
Глава КТРВ уточнил, что индийская сторона уже организовала испытательный пуск этой ракеты, который прошел успешно, за испытаниями наблюдали инженеры и конструкторы корпорации. "Очень хорошо был подготовлен полигон, целевая обстановка, телеметрия, позволявшая вести контроль за пуском в режиме реального времени. Проделана сложнейшая работа: ракета, предназначенная для кораблей и наземных комплексов, адаптирована не к бомбардировщику, а к истребителю, который обладает другими параметрами и характеристиками. Изделие BRAHMOS-A показало себя великолепно", - сказал Обносов.
Он напомнил, что крылатая ракета воздушного базирования BRAHMOS-A создана совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, одним из учредителей которого является входящая в КТРВ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" из подмосковного Реутова.
Отвечая на вопрос о том, есть ли идеи создать подобные совместные предприятия еще в каких-либо странах, глава корпорации не исключил, что "такое сотрудничество может быть и на Ближнем Востоке".
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24.01.2018
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