Справороссы направляют на заключение в правительство РФ законопроект о ЧВК

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Источник: positime.ru Госдума.Источник: positime.ru

Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" разработали и направят в среду на отзыв в правительство РФ проект закона о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов.

"Законопроект готов, авторами подписан, все внутрифракционные процедуры пройдены. Направляем в среду, 24 января, на заключение в правительство РФ, после его получения будем вносить на рассмотрение Госдумы", - сказал Емельянов.

Согласно пояснительной записке, предлагается ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК. "В РФ частные военные и военно-охранные организации в настоящее время не имеют официального статуса. В случае законодательного урегулирования ЧВК способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг. С учетом современной международной обстановки они также могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка", - говорится в сопроводительных документах.

Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. "Основными видами услуг таких организаций, в частности, являются участие в миротворческих операциях по линии международных организаций, обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, услуги военного консалтинга, обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения, выполнение строительных работ военного назначения, разминирование территории, зданий, сооружений, предоставление услуг военных переводчиков, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории, охрана объектов различного назначения", - перечисляют авторы.

Деятельность частных военных и военно-охранных организаций предлагается лицензировать. Органом, осуществляющим выдачу лицензии является Министерство обороны РФ.