Спартакиада по десяти видам спорта стартует в Вооруженных силах РФ
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Соревнования по военному биатлону в ВС РФ.
Источник: Вестник Кавказа
В 2018 году пройдут соревнования по лыжным гонкам, плаванию, бильярдному спорту, мини-футболу, стрельбе из штатного или табельного оружия и др. дисциплинам
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спартакиада, в рамках которой военнослужащие будут состязаться в десяти спортивных дисциплинах, начинается в Вооруженных силах России. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
"В 2018 году соревнования будут проводиться по разным видам спорта и спортивным дисциплинам: лыжные гонки, плавание, бильярдный спорт, мини-футбол, стрельба из штатного или табельного оружия, легкая атлетика, пейнтбол, дартс, волейбол, настольный теннис", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что 24 января на базе лыжной трассы имени Героя России Ларисы Лазутиной в рамках спартакиады пройдет лыжная гонка.
"Соревнование по лыжам проводятся в пяти возрастных группах до 45 лет и старше. Команды будут состоять из восьми человек. В лыжной гонке примут участие более 200 военнослужащих", - отметили в министерстве.
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24.01.2018
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