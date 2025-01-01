Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2
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Вертолет МИ-26Т2. Архивное фото.
Источник: © Фото : Kirill Naumenko
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия поставила Иордании тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-26Т2, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".
Ранее на официальном сайте Минобороны Иордании было опубликовано сообщение, согласно которому российский вертолёт Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС королевства. В военном ведомстве этой страны отметили, что данная машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки ещё нескольких вертолётов данной модели.
"Вертолеты России" рады сообщить о своевременной поставке в Иорданию тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2 в гражданском исполнении. Эта машина обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, и она найдет широкое применение при выполнении задач, которые не под силу другой авиационной технике", - сказали в компании.
Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
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24.01.2018
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