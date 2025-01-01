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В Волгограде Су-24М "уничтожили" замаскированный командный пункт противника

25.01.2018 РИА Новости 159 0
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Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили замаскированный командный пункт условного противника под Волгоградом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По легенде учения, группа самолетов-разведчиков Су-24МР выполняя разведку на высоте от 100 до 300 метров обнаружила командный пункт условного противника. "Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли удар, поразив полноразмерные мишени боевой техники и инженерные укрепления", - сказал Астафьев.

Отмечается, что за время учения было произведено около 25 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 500-килограммовых авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования под углом до 20 градусов на дальности от пяти до десяти километров. Авиаудары производились с высот от 500 до 1 тысячи метров. Среднее радиальное отклонение попавших бомб составило три метра при допустимых 15 метрах. На учение привлекалось около 20 экипажей Су-24М.
24.01.2018
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