"Гусеничная ракета" попала на видео



Гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1.

Источник: rg.ru Гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1.Источник: rg.ru

В США разработали гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1, который создатели пафосно назвали "ракетой с гусеницами". Видеоролик с презентации новой машины компания Howe & Howe разместила в социальных сетях.

В ролике под названием "Самая несносная машина из когда-либо созданных" говорится, что благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил новый вездеход прекрасно набирает скорость и обладает хорошей маневренностью. Гусеничный внедорожник встает "на козу", держит направление на льду и легко обгоняет снегоход.

В отличие от предшественника, Ripsaw EV3-F1 выполнен в одноместном варианте и оснащается двигателем удвоенной мощности.

Отметим, что предыдущий гусеничный вездеход EV2 оснащен 750-сильным двигателем и разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды.

Николай Грищенко