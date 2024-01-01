"Гусеничная ракета" попала на видео
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Гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1.
Источник: rg.ru
В США разработали гусеничный вездеход Ripsaw EV3-F1, который создатели пафосно назвали "ракетой с гусеницами". Видеоролик с презентации новой машины компания Howe & Howe разместила в социальных сетях.
В ролике под названием "Самая несносная машина из когда-либо созданных" говорится, что благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил новый вездеход прекрасно набирает скорость и обладает хорошей маневренностью. Гусеничный внедорожник встает "на козу", держит направление на льду и легко обгоняет снегоход.
В отличие от предшественника, Ripsaw EV3-F1 выполнен в одноместном варианте и оснащается двигателем удвоенной мощности.
Отметим, что предыдущий гусеничный вездеход EV2 оснащен 750-сильным двигателем и разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды.
Николай Грищенко
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23.01.2018
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