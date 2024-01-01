В Новосибирске создали полностью алюминиевый авиационный двигатель
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Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам опорного Новосибирского государственного технического университета. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 40–50 % по сравнению с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном состоянии он будет весить не менее 200 кг, тогда как вес предшественника, двигателя М-14П, – не менее 250 кг.
НГТУ | В. Невидимов
При этом мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил – до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 %.
Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН.
Новый двигатель планируется устанавливать на самолеты ЯК-52, которые используются как учебно-тренировочные самолеты в школах ДОСААФ, а также как частные и коммерческие самолеты.
Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 г. Теперь создатели будут проводить испытания заявленного ресурса двигателя, который не меньше, чем у моторов из стали, – 2 000 часов. После этого двигатель будет установлен на самолет Як-52, и начнутся его летные испытания.
Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева. Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов.
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23.01.2018
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