Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай вооружился новыми самолетами радиоэлектронной борьбы

24.01.2018 N+1 186 0
0
Понравилась новость?
 +2
Ракетоносец H-6M
Ракетоносец H-6M.
Источник: kevinmcgill / wikipedia.org

Северный флот Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение новые самолеты радиоэлектронной борьбы, созданные на базе бомбардировщика H-6 (измененная копия советского Ту-16). Как пишет Asia Times, приняты на вооружение самолеты получили обозначение H-6G; их приписали к базе ВМС НОАК в Чжаньцзяне в провинции Гуандун.

В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе - постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн. Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, "скрывать" перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника.

H-6G получил подвесные контейнеры с системами радиоэлектронной борьбы. Технические подробности о системах подавления, установленных на самолете, не раскрываются. Известно только, что оборудование в подвесных контейнерах унифицировано с аналогичными системами самолетов радиоэлектронной борьбы на базе палубных истребителей J-15.

Следует отметить, что до сих пор на вооружении НОАК под обозначением H-6G стояли самолеты наведения и корректировки крылатых ракет. Они были разработаны на базе H-6 и приняты на вооружение в 1990-х годах. Как отмечает Asia Times, эти летательные аппараты были конвертированы в новые самолеты радиоэлектронной борьбы.

В марте прошлого года министерство обороны Китая приняло на вооружение новый истребитель J-20. Таким образом, Китай стал второй страной в мире после США, имеющей на вооружении истребители пятого поколения. Разработка J-20 велась в Китае с конца 1990-х годов. Первый прототип самолета с бортовым номером "2001" совершил первый полет в 2011 году.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-15
J-20
J-20
Xian H-6
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:45
  • 1
Почему Москве не удалось стать частью западного мира
  • 24.01 09:44
  • 269
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы