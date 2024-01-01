Китай вооружился новыми самолетами радиоэлектронной борьбы
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Ракетоносец H-6M.
Источник: kevinmcgill / wikipedia.org
Северный флот Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение новые самолеты радиоэлектронной борьбы, созданные на базе бомбардировщика H-6 (измененная копия советского Ту-16). Как пишет Asia Times, приняты на вооружение самолеты получили обозначение H-6G; их приписали к базе ВМС НОАК в Чжаньцзяне в провинции Гуандун.
В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе - постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн. Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, "скрывать" перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника.
H-6G получил подвесные контейнеры с системами радиоэлектронной борьбы. Технические подробности о системах подавления, установленных на самолете, не раскрываются. Известно только, что оборудование в подвесных контейнерах унифицировано с аналогичными системами самолетов радиоэлектронной борьбы на базе палубных истребителей J-15.
Следует отметить, что до сих пор на вооружении НОАК под обозначением H-6G стояли самолеты наведения и корректировки крылатых ракет. Они были разработаны на базе H-6 и приняты на вооружение в 1990-х годах. Как отмечает Asia Times, эти летательные аппараты были конвертированы в новые самолеты радиоэлектронной борьбы.
В марте прошлого года министерство обороны Китая приняло на вооружение новый истребитель J-20. Таким образом, Китай стал второй страной в мире после США, имеющей на вооружении истребители пятого поколения. Разработка J-20 велась в Китае с конца 1990-х годов. Первый прототип самолета с бортовым номером "2001" совершил первый полет в 2011 году.
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23.01.2018
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