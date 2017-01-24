Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Аргентина договорились о расширении сотрудничества в сфере ВТС

24.01.2018 РИА Новости 260 0
0
Понравилась новость?
 +2
Владимир Путин и Маурисио Макри
Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление по итогам переговоров России и Аргентины в Москве включает в себя договоренности по расширению взаимодействия в сфере военно-технического и экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что на переговорах с аргентинским лидером "был вновь подтвержден настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всестороннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Только что подписанное совместное заявление включает в себя ряд важных договоренностей по расширению взаимодействия в таких ключевых сферах, как экономическое, внешнеполитическое, а также военно-техническое, культурно-гуманитарное и другие", - заявил Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он также отметил, что стороны затронули вопрос поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан".

"В России искренне сочувствуют семьям, родным, близким пропавших моряков. Мы сами сталкивались с подобными тяжелыми трагедиями", - подчеркнул российский президент.

Он добавил, что РФ с готовностью ответила на просьбу Аргентины помочь с поисковой операцией, направив в зону поиску океанографическое судно ВМФ РФ "Янтарь" и подводно-спасательные аппараты "Пантера плюс" и "Фалькон", совершено 20 погружений, обследовано около 340 квадратных миль морского дна.

"Оказываем Аргентине и другую посильную помощь в прояснении обстоятельств и причин случившегося", - подчеркнул Путин.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:46
  • 268
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 23.01 21:21
  • 1
В SpaceX отрицают, что секретный спутник США был потерян из-за нештатной работы ракеты
другие обсуждаемые темы