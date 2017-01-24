Россия и Аргентина договорились о расширении сотрудничества в сфере ВТС



Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление по итогам переговоров России и Аргентины в Москве включает в себя договоренности по расширению взаимодействия в сфере военно-технического и экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что на переговорах с аргентинским лидером "был вновь подтвержден настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всестороннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Только что подписанное совместное заявление включает в себя ряд важных договоренностей по расширению взаимодействия в таких ключевых сферах, как экономическое, внешнеполитическое, а также военно-техническое, культурно-гуманитарное и другие", - заявил Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он также отметил, что стороны затронули вопрос поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан".

"В России искренне сочувствуют семьям, родным, близким пропавших моряков. Мы сами сталкивались с подобными тяжелыми трагедиями", - подчеркнул российский президент.

Он добавил, что РФ с готовностью ответила на просьбу Аргентины помочь с поисковой операцией, направив в зону поиску океанографическое судно ВМФ РФ "Янтарь" и подводно-спасательные аппараты "Пантера плюс" и "Фалькон", совершено 20 погружений, обследовано около 340 квадратных миль морского дна.

"Оказываем Аргентине и другую посильную помощь в прояснении обстоятельств и причин случившегося", - подчеркнул Путин.