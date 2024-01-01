Британский флот уже пробует возможности будущих АУГ
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Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.
Источник: www.express.co.uk
"Военный Паритет", 23 янв. 2018 – Еще одна веха была достигнута в возобновлении использования королевскими ВМС Великобритании авианосцев. Персонал пяти британских военных кораблей участвовал в имитации действий авианосной ударной группы (Carrier Strike Group).
В командных учениях "Многонациональный флот" (Multi-National Fleet), которые состоялись на объектах крупнейшей британской военно-морской школы в Коллингвуде (HMS Collingwood), принимали участие экипажи таких британских кораблей как авианосцы HMS Queen Elizabeth и Prince of Wales, эсминцы Type 45 HMS Dragon и Diamond, фрегат Type 23 HMS Montrose, к ним присоединились представители военных флотов Франции, Дании и Германии.
Эсминцы и фрегаты будут составлять эскорт ударных авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, когда они будут развертываться в оперативных районах Мирового океана. Учения посетил контр-адмирал, директор по операциям Тихоокеанского командования ВС США Патрик Пирси.
"Это была отличная возможность ознакомиться с концепциями операций с различными уровнями угроз для операций АУГ. Основные обсуждаемые темы были посвящены взаимодействию самолетов и авианосцев в будущих рабочих средах", сказал полковник Филипп Келли, который командовал боевыми системами имитационной авианосной ударной группы. "Адмирал очень хорошо понимал проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и был впечатлен достигнутым успехом Великобритании. Я думаю, что британская АУГ станет долгожданным дополнением к любой союзной морской группировке, поскольку мы обладаем значительной боевой мощью", добавил полковник.
Американский адмирал также посетил HMS Queen Elizabeth, осмотрел ангар и диспетчерскую управления полетами авиацией, затем поднялся на полетную палубу "Королевы Елизаветы", которая занимает площадь 4 акра.
Командир британской АУГ коммодор Эндрю Беттон проинформировал адмирала Пирси о программе возобновления британского авианосного флота и высказал свои соображения по будущему взаимодействию американских и британских АУГ. "Это прекрасная возможность обсудить возвращение Великобритании в авианосный флот, и обменяться мнениями о том, как мы можем строить наши тесные союзные и партнерские отношения по всему миру", сказал коммодор.
После штабных учений Беттон принял вице-адмирала ВМС США Тима Фрейзера на борту HMS Queen Elizabeth. В прошлом году британские морские офицеры находились на борту американского авианосца USS George HW Bush, где приняли участие в маневрах Saxon Warrior.
Осенью этого года авианосец HMS Queen Elizabeth прибудет в воды восточного побережья США, где впервые с его палубы будут вестись летные испытания истребителей F-35B.
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23.01.2018
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