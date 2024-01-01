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Британский флот уже пробует возможности будущих АУГ

24.01.2018 Военный паритет 167 0
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Авианосец R 08 Queen Elizabeth
Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.
Источник: www.express.co.uk

"Военный Паритет", 23 янв. 2018 – Еще одна веха была достигнута в возобновлении использования королевскими ВМС Великобритании авианосцев. Персонал пяти британских военных кораблей участвовал в имитации действий авианосной ударной группы (Carrier Strike Group).

В командных учениях "Многонациональный флот" (Multi-National Fleet), которые состоялись на объектах крупнейшей британской военно-морской школы в Коллингвуде (HMS Collingwood), принимали участие экипажи таких британских кораблей как авианосцы HMS Queen Elizabeth и Prince of Wales, эсминцы Type 45 HMS Dragon и Diamond, фрегат Type 23 HMS Montrose, к ним присоединились представители военных флотов Франции, Дании и Германии.

Эсминцы и фрегаты будут составлять эскорт ударных авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, когда они будут развертываться в оперативных районах Мирового океана. Учения посетил контр-адмирал, директор по операциям Тихоокеанского командования ВС США Патрик Пирси.

"Это была отличная возможность ознакомиться с концепциями операций с различными уровнями угроз для операций АУГ. Основные обсуждаемые темы были посвящены взаимодействию самолетов и авианосцев в будущих рабочих средах", сказал полковник Филипп Келли, который командовал боевыми системами имитационной авианосной ударной группы. "Адмирал очень хорошо понимал проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и был впечатлен достигнутым успехом Великобритании. Я думаю, что британская АУГ станет долгожданным дополнением к любой союзной морской группировке, поскольку мы обладаем значительной боевой мощью", добавил полковник.

Американский адмирал также посетил HMS Queen Elizabeth, осмотрел ангар и диспетчерскую управления полетами авиацией, затем поднялся на полетную палубу "Королевы Елизаветы", которая занимает площадь 4 акра.

Командир британской АУГ коммодор Эндрю Беттон проинформировал адмирала Пирси о программе возобновления британского авианосного флота и высказал свои соображения по будущему взаимодействию американских и британских АУГ. "Это прекрасная возможность обсудить возвращение Великобритании в авианосный флот, и обменяться мнениями о том, как мы можем строить наши тесные союзные и партнерские отношения по всему миру", сказал коммодор.

После штабных учений Беттон принял вице-адмирала ВМС США Тима Фрейзера на борту HMS Queen Elizabeth. В прошлом году британские морские офицеры находились на борту американского авианосца USS George HW Bush, где приняли участие в маневрах Saxon Warrior.

Осенью этого года авианосец HMS Queen Elizabeth прибудет в воды восточного побережья США, где впервые с его палубы будут вестись летные испытания истребителей F-35B.
23.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
США
Франция
Продукция
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Type 45
Авианосец
Военные учения

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