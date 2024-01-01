Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Источник: vestnik-rm.ru Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".Источник: vestnik-rm.ru

Журнал National Interest написал про идеальное российское оружие для отражения атак беспилотников. Об уникальной ракетно-пушечной мощи комплекса ПВО — в материале ТАСС

Американское издание National Interest (NI) рассказало об уникальных боевых возможностях российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1", назвав его идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. Такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в США не существует.

В статье говорится, что эти комплексы в ходе войны в Сирии неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники. Так, в декабре 2017 года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим. В ночь с 5 на 6 января этого года — атака террористов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Это первый случай их применения. В ударе было задействовано 13 беспилотников самолетного типа. Шесть из них уничтожили с использованием средств радиоэлектронной борьбы, остальные семь — комплексом "Панцирь-С".

До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте. Как правило, это были БЛА кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже.

Сбить квадрокоптер

В начале сирийской кампании ЗРПК "Панцирь" привлекал меньше внимания, чем дальнобойная система С-400. При этом его батарея "является самым низким уровнем многоуровневой интегрированной системы ПВО". По словам журналиста американского издания, "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. "Эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия", — пишет NI.

"Панцирь-С" на аэродроме Хмеймим в Сирии. Источник: Минобороны РФ

Если С-400 "Триумф" можно назвать "дальнобойной" зенитной ракетной системой, то боевая задача ЗРПК "Панцирь-С" — поймать всю "мелочь". Этот комплекс способен уничтожать объекты в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км.

"Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов, а также для усиления группировок ПВО и обеспечения поражения легкобронированных объектов.

"Панцирь" мобилен. Он один из немногих в мире комплексов, способных брать на мушку и вести огонь в движении. При этом вооружен двумя двуствольными пушками калибра 30 мм и 12 уникальными ракетами, которые начинены металлическими стержнями.

Кроме того, "Панцирь" оснащен мощными фазированными антенными решетками. Они способны засечь не только крупную цель, но даже совсем маленький квадрокоптер. Но самое главное, что не умеет ни один его зарубежный аналог, — он может сбить из пушек беспилотник.

"Стоимость" выстрела "Панциря" по самолету, вертолету или крылатой ракете гораздо меньше, чем стоимость атакующего вооружения. И это одно из уникальных достоинств. У США нет подобных аналогов, так как все войны, которые ведут американцы в последнее время, — это войны против очень слабого противника, у которого нет серьезных средств воздушного нападения или они уже уничтожены американскими крылатыми ракетами типа "Томагавк", или подавлены авиационными бомбами

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

По данным газеты "Известия", арсенал систем ПВО пополнится уникальной малогабаритной зенитной ракетой, которая создавалась с учетом опыта применения комплекса "Панцирь" в Сирии. "Эти небольшие маневренные ракеты способны эффективно поражать большинство малоразмерных целей, в том числе самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня", — сообщает издание. За достаточно миниатюрные размеры новинка получила прозвище "Гвоздь". Сейчас она проходит испытания.

В США такого нет

Как рассказал ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в России школа проектирования средств ПВО всегда опережала американскую. Прежде всего, по его мнению, это было связано с историческими условиями. "После завершения Великой Отечественной войны для удара по нам американцы рассматривали прежде всего стратегическую авиацию. Поэтому в СССР были сконцентрированы огромные ресурсы на создании именно систем ПВО. Для Сталина, Берии это было одно из главнейших направлений развития советского вооружения", — говорит эксперт.

Сборка комплекса "Панцирь" на дочернем предприятии КБП им. академика А.Г. Шипунова "Щегловский вал". Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Нам досталась после распада СССР очень хорошая школа. Разные были сегменты этой школы. Что касается "Панциря" – это, прежде всего, Тульское КБП и выдающийся оружейник Аркадий Шипунов. Им и его соратниками был разработан такой уникальный комплекс

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

Научно-технический задел, используемый при создании зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 2К22 "Тунгуска", был реализован Конструкторским бюро приборостроения (КБП) в новом комплексе — "Панцирь-С". Первый вариант был сделан на автомобильном шасси (Урал-5323.4) с двумя 30-миллиметровыми пушками 2А72 и зенитными управляемыми ракетами 9М335 с дальностью поражения 12 км и 8 км — по высоте. Эту версию представили межведомственной комиссии в 1995 году.

Первоначально заказчиками "Панциря" выступили ОАЭ, которые профинансировали полный цикл проектирования: от идеи до опытного образца. Благодаря этому, на эти деньги Шипунов смог создать действительно шедевр в своем классе (в классе ПВО ближнего действия)

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

Военнослужащие во время учений по боевой готовности комплекса "Панцирь-С1". Источник: Виталий Невар/ТАСС

"Панцирь" сочетает в себе возможности зенитных неуправляемых ракет и способен вести огонь из автоматических пушек. "С точки зрения идеологии построения это один из эффективных в мире комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Я могу еще назвать комплекс "Тор" новейшей модификации. У нас два таких шедевра в сегменте ПВО малой дальности", — считает Коротченко.

В "Панцире" воплощены все положения разработанной КБП концепции построения универсального зенитного комплекса ближнего действия, обеспечивающей его превосходство над зарубежными аналогами.

Как отмечают разработчики, он стал тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность. Также устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, максимальная адаптивность к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения.

От сухопутного до морского

На вооружение российской армии ЗРПК "Панцирь-С1" был принят 16 ноября 2012 года распоряжением председателя правительства РФ. В 2015-м поступил новый комплекс с улучшенными характеристиками "Панцирь-С2". В ноябре 2017 года на расширенной коллегии Минобороны стало известно, что за пять лет комплексом были оснащены 19 дивизионов.

ЗРПК "Панцирь-С1" во время репетиции военного парада ко Дню Победы. Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Планируется, что в 2019 году завершится опытно-конструкторская работа (ОКР) по перспективному комплексу "Панцирь-СМ". Уже изготовлено несколько образцов, идут испытания. Так, он должен получить новую высокоскоростную ракету, а дальность обнаружения и уничтожения целей возрастет практически вдвое. При этом ракета сможет использоваться даже на предыдущих моделях комплекса.

Она универсальна, поэтому испытания такие длительные. "Панцирь-СМ" — совершенно новый комплекс, который будет превосходить версию С1 в полтора-два раза

Александр Денисов

гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы"

Ожидается, что "Панцирь-СМ" сможет "увидеть" цель на расстоянии 75 км и уничтожить ее на дальности 40 км. У "Панциря-С1" эти показатели составляют соответственно 40 и 20 км. Кроме того, для нового комплекса разработан радиолокационный модуль с активной фазированной решеткой.

Для использования в условиях экстремально низких температур в арктических широтах разработан новый ЗРПК — "Панцирь-СА". В настоящее время машины проходят испытания за Полярным кругом. Сообщалось также, что для Арктики идет работа над гусеничной версией "Панциря".

Для Военно-морского флота создан корабельный вариант — "Панцирь-МЕ". Испытания планируется завершить через один-два года. Летом 2017-го генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко сообщил ТАСС, что этот комплекс уже установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и испытывается на Черном море. Первым морскую версию "Панциря" получат малые ракетные корабли типа "Каракурт" (проект 22800).

Презентация морского комплекса "Панцирь-МЕ" на VIII Международном военно-морском салоне. Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Главный конструктор по комплексам ПВО морского базирования КБП Александр Жуков сообщал, что "Панцирь-МЕ" может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн, а также его можно устанавливать на неподвижные платформы. Дальность поражения зенитных управляемых ракет данного комплекса составляет 20 км. Он может сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, но ракеты могут применяться и против кораблей.

В сегменте ПВО малой, средней и большой дальности Россия занимает лидирующие позиции. Что касается новых угроз, ну они будут учитываться, в том числе и в модификациях тех систем и комплексов ПВО, которые разрабатываются и производятся в настоящее время

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

Реализация в комплексе ракетно-артиллерийского вооружения с высокими тактико-техническими характеристиками системы управления в различных боевых условиях ставит "Панцирь" в ряд наиболее перспективных образцов высокоинтеллектуального оружия XXI века.

Роман Азанов