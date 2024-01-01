Первый пилотируемый полет к окололунной станции планируется в 2027 году
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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Первая высадка российских космонавтов запланирована на 2030 год
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет российских космонавтов к международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG) планируется выполнить на космическом корабле "Федерация" с помощью российской ракеты сверхтяжелого класса в 2027 году.
Такие данные приводятся в презентации РКК "Энергия", представленной на "Королевских чтениях".
"Беспилотный и пилотируемый полеты [перспективного транспортного корабля] к международной космической станции DSG - 2027 год. Носитель - отработочная модификация ракеты носителя сверхтяжелого класса", - приводятся в презентации план полета в рамках российской лунной программы.
Отработочная версия ракеты будет иметь массу 1 тыс. 440 тонн, максимальную грузоподъемность 50 тонн. На первой ступени ракеты будут использоваться три первых ступени "Союза-5" - один центральный и два боковых блока.
Первая высадка российских космонавтов, указывается в материалах РКК "Энергия", как и раньше, запланирована на 2030 год. Для этой миссии будет использоваться сверхтяжелая ракета первого этапа.
По данным "Энергии", общая масса "сверхтяжа" первого этапа будет составлять 2 тыс. 800 тонн, грузоподъемность - 88 тонн. На первой ступени ракеты будут использоваться пять боковых блоков первой ступени "Союза-5".
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23.01.2018
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