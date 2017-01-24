Более двухсот генералов и офицеров обсудят в Москве будущее армии и флота



Скульптурные композиции у здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

Источник: www.skyscrapercity.com Скульптурные композиции у здания Минобороны на Фрунзенской набережной.Источник: www.skyscrapercity.com

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двухдневный сбор руководства Вооруженных сил России начался во вторник в Москве: более 200 генералам и офицерам предстоит наметить векторы развития войск с учетом сирийского опыта и ряд других вопросов, сообщает Минобороны.

Оперативно-мобилизационный сбор проходит в Военной академии Генштаба под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Участвуют руководителя командований видов и родов войск, военных округов, Северного флота, штабов объединений и так далее.

"В ходе сбора руководящий состав ВС РФ рассмотрит основные направления деятельности органов военного управления, сформирует единые взгляды на организацию их работы с учетом применения новых автоматизированных систем управления и опыта военных действий в Сирии", - сказано в релизе.

Участники также обсудят задачи, стоящие перед армией и флотом в этом году, и изучат современные военные угрозы России и способы их нейтрализации.

Открывая сбор, генерал Герасимов отметил, что "в условиях нарастающего конфликтного потенциала в мире и давления со стороны западных государств" ВС РФ демонстрируют "устойчивую положительную динамику в наращивании боевой мощи".

По его словам, идет плановое перевооружение армии и флота, улучшается уровень подготовки органов военного управления, формы и способы применения войск.

"Об этом свидетельствуют результаты проведенных учений и тренировок, внезапных проверок и, безусловно, успешные действия наших Вооруженных сил в борьбе с терроризмом в САР", - отметил начальник Генштаба, чьи слова цитирует пресс-служба.

Сбор завершится практическим занятием на подмосковном полигоне Алабино.