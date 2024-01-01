"Роскосмос" начнет искать нефть
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Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник: http://www.spacecorp.ru/
"Роскосмос" начнет разработку спутника "Кондор-ФКА-М", предназначенного для поиска нефти. Запуск космического аппарата запланирован на 2025 год, что требует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу, сообщают "Известия".
"Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников. Ожидается, что запустят три космических аппарата", — сказал замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.
В Федеральной космической программе до 2025 года указаны только два из трех спутников серии "Кондор-ФКА", изготовлением которых занимается "НПО машиностроения". Данные космические аппараты планируется запустить в 2019-2020 годах, общий бюджет проекта составляет три миллиарда рублей.
Третий аппарат должен стать модернизированной версией "Кондор-ФКА". Радиолокационные космические аппараты излучают зондирующие импульсы и регистрируют отраженные от Земли сигналы, что обеспечивает высокое качество съемки (до нескольких сантиметров на пиксель), а также, в зависимости от используемой длины волны, определение структуры грунта на глубинах в несколько десятков метров.
В настоящее время в российской орбитальной группировке гражданского и военного назначения нет ни одного действующего радиолокационного спутника.
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23.01.2018
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