"Роскосмос" начнет искать нефть



Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».Источник: http://www.spacecorp.ru/

"Роскосмос" начнет разработку спутника "Кондор-ФКА-М", предназначенного для поиска нефти. Запуск космического аппарата запланирован на 2025 год, что требует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу, сообщают "Известия".

"Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников. Ожидается, что запустят три космических аппарата", — сказал замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.

В Федеральной космической программе до 2025 года указаны только два из трех спутников серии "Кондор-ФКА", изготовлением которых занимается "НПО машиностроения". Данные космические аппараты планируется запустить в 2019-2020 годах, общий бюджет проекта составляет три миллиарда рублей.

Третий аппарат должен стать модернизированной версией "Кондор-ФКА". Радиолокационные космические аппараты излучают зондирующие импульсы и регистрируют отраженные от Земли сигналы, что обеспечивает высокое качество съемки (до нескольких сантиметров на пиксель), а также, в зависимости от используемой длины волны, определение структуры грунта на глубинах в несколько десятков метров.

В настоящее время в российской орбитальной группировке гражданского и военного назначения нет ни одного действующего радиолокационного спутника.