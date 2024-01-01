Немцы испытали «безопасную» систему активной танковой защиты



Бронетранспортер Fuchs с системой ADS.

Источник: Rheinmetall Бронетранспортер Fuchs с системой ADS.Источник: Rheinmetall

Немецкая компания Rheinmetall провела успешные испытания новой системы активной танковой защиты, которая, по утверждению разработчиков, не представляет опасности для бронетехники и пехоты, находящихся рядом с защищаемой машиной. Как пишет Breaking Defense, сделать систему безопасной удалось благодаря технологии ближнего перехвата, при котором подлетающая ракета уничтожается близко к танку.

В современном интенсивном бою продолжительность жизни танка относительно невелика и в худшем случае может составлять несколько минут. Опасность для боевых машин представляют различные противотанковые ракеты, реактивные гранаты с кумулятивными боевыми частями и подкалиберные бронебойные боеприпасы.

Комплексы активной защиты призваны повысить защищенность танков и продлить время их существования в бою. Такие системы обычно имеют несколько датчиков обнаружения и идентификации угрозы и систему отстрела поражающих элементов, например, металлических шариков. Такие элементы должны сбивать подлетающий к танку боеприпас.

В настоящее время единственным в мире комплексом активной защиты, серийно устанавливаемым на основные боевые танки, является израильский Trophy. Он устанавливается на танки Merkava с 2010 года. В состав защиты входит радиолокационная станция, компьютер и две пусковые установки с системой автоматического заряжания.

После того, как радиолокационная станция обнаружит подлетающий боеприпас, компьютер вычислит его траекторию и отдаст команду установкам отстрела средств поражения. Они выстреливают несколько металлических шариков, которые и уничтожают ракету или гранату на подлете. За все время эксплуатации системы Trophy были зарегистрированы несколько случаев, когда она случайно поражала близстоящую технику.

Новая система активной защиты, разработанная Rheinmetall, получила название ADS. В ее состав входят датчики раннего обнаружения боеприпасов, электронно-оптические системы подтверждения подлета ракет и снарядов, вычислительная система и устройства отстрела поражающих элементов.

Принцип работы ADS относительно прост. На некотором расстоянии от защищаемой машины датчики раннего обнаружения «засекают» приближающийся боеприпас. Система берет его на сопровождение, определяет траекторию полета и вычисляет примерное место, в которое он может попасть. Затем уже вплотную к бронемашине боеприпас обнаруживают электронно-оптические системы.

Системы отстрела поражающих элементов активируются за мгновение до того, как боеприпас коснется брони. В Rheinmetall утверждают, что поражающие элементы в этом случае пролетают на небольшом расстоянии от бронемашины, где нет пехоты и другой бронетехники. При этом даже подрыв подлетающего боеприпаса не повредит машине, поскольку непосредственного касания брони не будет.

Новая система активной защиты может быть установлена не только на танк, но и на любой другой тип бронированной техники. Испытания ADS проводились на основном боевом танке Leopard II и колесном бронетранспортере Fuchs. Проведенные проверки признаны успешными. Другие подробности о перспективной системе не уточняются.

В начале прошлого года российское Конструкторское бюро машиностроения представило новый комплекс активной защиты для основных боевых танков Т-72 и Т-90. Новая система, получившая название «Арена-М», уже проходит предварительный испытания. Комплекс состоит из многофункционального радара с высокой помехозащищенностью и системы отстрела поражающих элементов.

Василий Сычёв