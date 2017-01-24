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Росгвардия может получить боевую экипировку "Витязь" в 2018 году

24.01.2018 РИА Новости 255 0
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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группы задержания Росгвардии могут получить новую боевую экипировку "Витязь" в 2018 году, сообщил на брифинге начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"Комплект боевой экипировки "Витязь" был разработан специально для сотрудников вневедомственной охраны, для групп задержания. Он получился удачным, думаю, в этом и следующем году мы приступим к его массовой закупке", - сказал он.

Заровнятных отметил, что новая боевая экипировка разрабатывается и для других подразделений Росгвардии, в частности для сотрудников ОМОН и СОБР, военнослужащих воинских частей специального назначения.
23.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия

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