Вооруженные силы Сербии намерены провести модернизацию бронетехники и закупить вертолеты Ми-17
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Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 23 января. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Любица Дикович объявил о начале проектов модернизации основных боевых танков М-84А и плавающих легких боевых машин пехоты М-80А.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, целью модернизации является увеличение повышение мобильности, защищенности и огневой мощи. Генерал также подтвердил, что бронетанковые и разведывательные подразделения СВ Сербии получат 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2, которые Россия передаст Сербии безвозмездно.
Сербия также планирует модернизировать систему противовоздушной обороны, включая американские РЛС AN/TPS-70, полученные из состава ВС Словении, и состоящие на вооружении ЗРК "Куб". Он также подтвердил, что Сербия изучает возможность приобретения комплексов С-300 и "Бук", а также систем противовоздушной обороны с дальностью поражения целей свыше 400 км.
Кроме того, генерал объявил, что Сербия получит еще 6 российских вертолетов Ми-17 (на вооружении сербских ВВС уже имеется 10 многоцелевых вертолетов Ми-8/17).
В настоящее время на вооружении СВ Сербии состоит 225 ОБТ, включая 212 M-84/M-84A, а также 13 советских T-72M. Ожидается, что часть парка ОБТ М-84А будет модернизирована до стандарта М-84AS-1 с улучшенной системой управления огнем, интегрированным дневным и ночным прицелом и новой 125-мм пушкой 2A46M, позволяющей вести стрельбу управляемыми противотанковыми ракетами и поражать цели на дальностях до 5 км. Также предусмотрена установка дистанционно управляемого модуля вооружения (ДУМВ) M15 с 12,7-мм пулеметом, динамической защиты и сетчатой брони для повышения живучести.
Предположительно, в настоящее время в исправном состоянии находятся около 320 из 544 поставленных ВС Сербии легких БМП М-80А. Эти бронемашины планируется обновить до стандарта M-98 "Видра". Огневая мощь бронемашины будет увеличена за счет установки новой башни с 30-мм автоматической пушкой M86. БМП будет также оснащена дневными/ночными камерами и автоматизированной системой управления огнем.
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23.01.2018
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