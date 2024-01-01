Во Вьетнам прибыл четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9"
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Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.
ЦАМТО, 23 января. Военно-морские силы Вьетнама получили четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9", построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу АО "Холдинговая компания "Ак Барс").
Как сообщает ресурс Bao Dat Viet, судно Rolldock Star, которое транспортировало из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao (б.н. 015), 18 января встало на якорь на траверзе бухты Камрань, 21 января судно прибыло в порт под разгрузку, а 22 января фрегат был передан ВМС Вьетнама.
Как уже сообщал ЦАМТО, "Зеленодольский завод им. А.М.Горького" заключил контракт субподряда с "Рособоронэкспортом" на поставку ВМС Вьетнама второй пары фрегатов "Гепард-3.9" 15 февраля 2013 года.
Спуск на воду третьего и четвертого фрегатов "Гепард-3.9", предназначенных для ВМС Вьетнама, состоялся 28 апреля и 26 мая 2016 года. Оба фрегата были замечены при их буксировке на Волге (недалеко от завода в Зеленодольске) по пути к месту морских испытаний в Черном море в августе 2016 года.
Гарантийные обязательства для третьего и четвертого фрегатов будут действовать по 9 мая 2018 года.
Для справки: третий фрегат "Гепард-3.9" был доставлен транспортным кораблем Rolldock Star в порт "Камрань" 27 октября 2017 года.
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23.01.2018
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