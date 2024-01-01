Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Во Вьетнам прибыл четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9"

24.01.2018 ЦАМТО 201 0
0
Понравилась новость?
 +1
Gepard
Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.

ЦАМТО, 23 января. Военно-морские силы Вьетнама получили четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9", построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу АО "Холдинговая компания "Ак Барс").

Как сообщает ресурс Bao Dat Viet, судно Rolldock Star, которое транспортировало из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao (б.н. 015), 18 января встало на якорь на траверзе бухты Камрань, 21 января судно прибыло в порт под разгрузку, а 22 января фрегат был передан ВМС Вьетнама.

Как уже сообщал ЦАМТО, "Зеленодольский завод им. А.М.Горького" заключил контракт субподряда с "Рособоронэкспортом" на поставку ВМС Вьетнама второй пары фрегатов "Гепард-3.9" 15 февраля 2013 года.

Спуск на воду третьего и четвертого фрегатов "Гепард-3.9", предназначенных для ВМС Вьетнама, состоялся 28 апреля и 26 мая 2016 года. Оба фрегата были замечены при их буксировке на Волге (недалеко от завода в Зеленодольске) по пути к месту морских испытаний в Черном море в августе 2016 года.

Гарантийные обязательства для третьего и четвертого фрегатов будут действовать по 9 мая 2018 года.

Для справки: третий фрегат "Гепард-3.9" был доставлен транспортным кораблем Rolldock Star в порт "Камрань" 27 октября 2017 года.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Компании
ЗДЗ Горького
РОЭ
Проекты
11661 Гепард

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:45
  • 1
Почему Москве не удалось стать частью западного мира
  • 24.01 09:44
  • 269
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы