"Севмаш" открыл свои представительства в пунктах базирования российских атомных подлодок



Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Судостроительное предприятие выполняет сервисное обслуживание трех атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представительства судостроительного предприятия "Севмаш" открыты в пунктах базирования трех атомных подводных стратегов проекта "Борей" и одной многоцелевой субмарины "Ясень". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе верфи.

"Севмаш" выполняет сервисное обслуживание трех атомных подводных лодок проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень". В пунктах базирования современных кораблей были открыты представительства предприятия", - сообщили на предприятии.

По контракту с Минобороны "Севмаш" является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ проектов "Ясень" и "Борей", отметили на предприятии. "Работы ведутся специалистами предприятия, которые принимали участие в строительстве кораблей этих проектов. Высокая квалификация корабелов и отличное знание конструктивных и технических особенностей АПЛ позволяет выполнять работы по их сервисному обслуживанию, техническому надзору качественно и в короткие сроки", - сообщили на "Севмаше".

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" (первая - на Северном флоте, две остальные - на Тихоокеанском). Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.

Также в настоящее время в составе российского флота имеется одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск" (Северный флот). ВМФ получил ее летом 2014 года, но до весны 2016 года субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.