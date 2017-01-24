Роскосмос планирует провести к 2025 году более 150 пусков



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Об этом сообщил директор корпорации Игорь Комаров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" запланировала более 150 запусков на период до 2025 года.

Об этом во вторник на "Королевских чтениях" сообщил ее гендиректор Игорь Комаров.

"В период до 2025 года мы планируем провести более 150 пусков", - сказал он.