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Роскосмос планирует провести к 2025 году более 150 пусков

24.01.2018 ТАСС 228 0
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Об этом сообщил директор корпорации Игорь Комаров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" запланировала более 150 запусков на период до 2025 года.

Об этом во вторник на "Королевских чтениях" сообщил ее гендиректор Игорь Комаров.

"В период до 2025 года мы планируем провести более 150 пусков", - сказал он.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос

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