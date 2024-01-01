Америка и Израиль начинают экономическую войну



Лагерь палестинских беженцев "Ярмук" на окраине Дамаска.

Источник: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов Лагерь палестинских беженцев "Ярмук" на окраине Дамаска.Источник: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Абдель-Карим: последствия прекращения финансирования БАПОР и вычета зарплат заключенных

Финансово-экономическая ситуация в Палестине подвергнется очередным потрясениям в связи с тем, что США планируют приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а Израиль разработал законопроект, согласно которому размер заработной платы заключенных будет вычитаться из средств, предназначенных Палестине, что окажет прямое влияние на ее бюджет.

Если Израиль будет удерживать сумму, равную заработным платам заключенных, а именно один миллиард шекелей или 300 миллионов долларов, то это уменьшит бюджет палестинских властей и усугубит трудности, с которыми они сталкиваются. В частности, возрастет бюджетный дефицит, который будет необходимо покрыть либо за счет заимствований, либо международной помощи.

На фоне угрозы США заморозить финансирование и общего сокращения помощи в последние годы финансовое положение Палестины в будущем, несомненно, будет более сложным, чем сейчас.

Бюджет БАПОР

В специальном интервью "Хайят ва сук" экономический эксперт Насер Абдель-Карим сообщил, что приостановка финансирования бюджета агентства Соединенными Штатами в большей степени повлечёт за собой негативные последствия для экономики Палестины и жизни семей, пользующихся услугами БАПОР, нежели для местных властей.

"Если эта угроза будет претворена в жизнь, агентству будет крайне сложно осуществлять свою деятельность и предоставлять услуги беженцам на том же уровне и в том же объеме, а оно помогает сотням тысяч семей беженцев в лагерях как на родине, так и за рубежом. Это, безусловно, отразится на национальной экономике, а семьи будут лишены получаемых ими льгот, что в свою очередь может привести к тому, что БАПОР откажется от услуг сотрудников и рабочих перед лицом кризиса. Таким образом, объем ликвидности, поступающей в палестинскую экономику по различным каналам, будет уменьшаться и в дополнение к первому эффекту усугубит ситуацию в еще большей степени. "Однако если дело ограничится этими двумя процессами, то мы не ожидаем драматических последствий, которые окажут значительное влияние на палестинскую экономику", - сказал эксперт.

При этом Абдель-Карим опасается любых последующих экономических шагов, которые Израиль может предпринять в качестве наказания или шантажа руководства Палестины. В таком случае это может стать причиной глубокого и болезненного кризиса, с которым будет трудно справиться, особенно в свете возможных решений Палестинского центрального совета.

По словам эксперта, члены Палестинского центрального совета руководствуются прежде всего экономическими соображениями при принятии решений. Это самое слабое звено в конфликте между палестинцами и израильтянами, и оно по-прежнему определяет палестинские политические действия.

Он считает, что проблема заключается в той ответной реакции и мерах, посредством которых оккупационное государство наказывает палестинцев за их политические решения, меняющие статус-кво. В таких условиях для Израиля вполне естественно начать пересматривать недавно активизировавшиеся экономические отношения, особенно на рынке труда. Опасность, по его мнению, заключается именно в этом, а не в двух упомянутых выше мерах, и большее значение имеет то, что будет происходить, а не то, что происходило до сих пор.

Оказание давления

Касательно израильской реакции в ответ на политические решения палестинцев, принятые в связи с давлением и финансовым шантажом, Абдель-Карим отметил, что Израиль пытался повлиять на палестинские власти, угрожая прекратить выплату заработной платы заключенным. Также Тель-Авив попытался оказать давление на некоторые европейские страны, чтобы связать предоставляемую ими помощь с приостановкой выплаты зарплат палестинцам, содержащимся в тюрьмах государства-оккупанта.

Власти не могут прекратить выплату заработных плат заключенным, поскольку политическая и юридическая цена такого шага превышает все потенциальные финансово-экономические выгоды. Даже если Израиль осуществит свою угрозу и изменит законодательство, начав вычитать упомянутую сумму из предназначенных палестинцам денег, то властям Палестины придется иметь дело с этим вопросом, перераспределить бюджет и, возможно, придать проблеме международное значение, тем самым использовав его против Израиля.

Абдель-Карим считает, что международное сообщество не готово принять израильский шаг, поскольку придерживается иных взглядов. Так, с момента основания Палестинской администрации и по сей день международное сообщество проявило большую заинтересованность в том, чтобы власти Палестины были способны выполнять обязательства перед своим народом во всех областях. Так и сегодня оно совершенно не заинтересовано в том, чтобы способствовать бюджетному дефициту местных властей и как следствие, ставить их в тупик, поэтому эксперт не считает возможным, что палестинское руководство ответит на это требование.

Прекращение спонсирования агентства БАПОР со стороны США

Естественно, заморозка американской помощи послужит дополнительным бременем для палестинских властей, поскольку, если Соединенные Штаты прекратят перечислять средства в бюджет БАПОР, те, кто в настоящее время получают помощь от агентства, будут вынуждены обратиться за нею к властям, которые в свою очередь будут не в состоянии ее предоставить. В таких условиях окажутся под угрозой субсидии и надбавки, которые власти выплачивают нуждающимся палестинским семьям через министерство социальных дел с частичным финансированием от Европейского союза, в то время как продолжают увеличиваться расходы на другие государственные услуги такие как, например, здравоохранение.

Другими словами, ответственность за предоставление любых услуг, предоставляемых БАПОР, теперь будет нести правительство. Это также относится к Ливану и Иордании, а также лагерям палестинских беженцев в других странах.

Как следствие, по мнению Абдель-Карима, интересы этих стран заключаются в том, чтобы БАПОР продолжило выполнять свои задачи не только с точки зрения признания прав беженцев и привлечения внимания к их проблемам, но и по экономическим причинам, поскольку если агентство прекратит или уменьшит объем работ, это, безусловно, увеличит вдвое давление на бюджет властей. В свою очередь это окажет косвенный эффект на экономику, тем более, что речь идет о 300 миллионах долларов американской помощи властям. Даже если доля Западного берега и сектора Газа составляет одну треть или половину этой помощи, это немалая сумма по сравнению с размером палестинской экономики и трудностями, которые она испытывает.

Большой дефицит в государственном бюджете

Если мы предположим, что американские и израильские решения уже находятся на стадии реализации, общий дефицит бюджета палестинских властей превысит отметку в 1,5 миллиардов долларов последних лет, из которых около 700 миллионов долларов будут покрыты за счет международной помощи. Чтобы покрыть оставшуюся сумму, руководству придется прибегнуть к заимствованию и отсрочить некоторые платежи.

Эксперт сообщил, что общий дефицит может увеличиться не только по причине роста расходов в связи с гуманитарными потребностями беженцев и вычетом заработных плат заключённых из бюджетных средств, но и вследствие снижения налоговых поступлений из-за замедления темпов роста экономики, а также отсутствия уверенности в будущей экономической безопасности. Это повлечёт за собой замедление потребительского и инвестиционного циклов, сокращение налогов и других связанных с ними сборов, снижение уровня потребления и инвестиций, сокращение рабочих мест и экономический спад в целом. Таким образом, поступления в палестинский бюджет уменьшатся и дефицит возрастёт с 1,5 до 2 миллиардов долларов (или по меньшей мере до 1,8 миллиарда долларов). Если все в действительности произойдёт именно таким образом, палестинцы будут иметь дело с самым крупным дефицитом бюджета, особенно если в 2018 увеличатся расходы в связи с национальным примирением в Палестине и они превысят ожидаемые поступления.

Возникает вопрос - кто будет покрывать этот дефицит? Очевидно, самый простой и быстрый способ - сделать это за счёт международной помощи. Так, к примеру, известно, что Норвегия и Бельгия приняли приглашение от стран-доноров обсудить кризис БАПОР и обеспечить финансирование, если Соединенные Штаты реализуют свои угрозы, поскольку заинтересованы в стабилизации ситуации в Газе и предотвращении гуманитарной катастрофы.

Как сказал Абдель-Карим, европейские государства и другие страны, выделяющие помощь палестинцам, осознают важность продолжения оказания им финансовой и экономической помощи и поэтому планируют обсудить, каким образом они могут компенсировать денежный дефицит, который может образоваться вследствие американских и израильских шагов.

Арабская страховочная сеть

Абдель-Карим отметил, что в свете всего вышесказанного очевидна важность возрождения и активизации арабской финансовой страховочной сети, которая призвана уменьшить негативные последствия действий США и Израиля в отношении палестинского народа. До сих пор обязательства по финансовой подстраховке не соблюдались странами, и сегодня мы имеем возможность двигаться дальше и активизировать шаги в данном направлении. Тем более, что палестинцы испытвают экономические трудности по причине политической позиции этих государств. Так, палестинские власти никогда не действовали в одностороннем порядке и всегда придерживались консенсуса с другими арабскими государствами. Сегодня они также выступают против полностью предвзятого отношения Соединённых Штатов к Израилю, равно как и остальные арабские страны.

Следовательно, становится политической необходимостью создание упомянутой страховочной сети в целях защиты палестинского руководства и народа от любого политического шантажа. Таким образом, если арабские страны верят в необходимость противостояния Израилю по важнейшим вопросам, то наиболее простым способом оказать поддержку палестинцам является предоставление экономической помощи.

По мнению эксперта, если арабы и мир в целом не в состоянии положить конец оккупации и противостоять американским и израильским планам, то они должны оказать палестинскому народу хотя бы минимально возможную финансово-экономическую поддержку и обеспечить 100 миллионов долларов в месяц для покрытия бюджетного дефицита, наряду с европейской помощью.

Он добавил, что крайне важно активизировать упомянутую страховочную сеть и совместно с европейскими странами заняться поиском механизмов увеличения финансовой помощи в этот непростой для палестинцев год.

Самое слабое место палестинцев в конфликте с израильтянами - это экономика. Абдель-Карим убежден, что необходимо способствовать усилению Палестины, чтобы она была способна противостоять несправедливой политике. Самое главное сообщение миру должно состоять в том, что международное сообщество имеет моральные и политические обязательства перед палестинцами, а значит должно продолжать оказывать поддержку национальным властям и народу до тех пор, пока не прекратится оккупация.

В таком случае, если оккупация завершится, ни одно государство или сторона не будет обвиняться в том, что она не оказывала палестинцам необходимой помощи. Палестина станет суверенным государством с собственными ресурсами и ничем не ограниченными правами, поэтому больше не будет иметь оправданий для требования помощи. Однако сегодня палестинцы имеют дело с проблемой, которая имеет не только национальное, региональное, но и международное значение.

Опасения, что арабская поддержка превратится в средство вымогательства

Что касается возможности превращения денег арабских государств в средство для оказания давления и шантажа палестинского руководства, то, как считает Абдель-Карим, если арабская поддержка останется на сегодняшнем уровне, то это не создаст дополнительных трудностей для палестинского руководства, подвергающегося давлению со стороны американцев и израильтян, поскольку не имеет значительного веса. На настоящий момент, поддержку палестинцам оказывает Саудовская Аравия, хоть объём помощи и сократился в последнее время. Свои обязательства выполняет также Алжир, но все это не имеет большого финансового значения.

Учитывая ситуацию в последние годы, можно сказать, что большинство арабских стран не выполнили свои обязательства. Некоторые не сделали это по экономическим, политическим и иным причинам, поэтому даже если объём арабской финансовой помощи сократится, чего мы, конечно, не желаем, она не составляет основную часть предоставляемой палестинскому народу международной помощи, и как следствие, не окажет существенного негативного влияния на экономическую ситуацию в Палестине.

Если арабские страны не создадут страховочную сеть, будет необходимо искать другие альтернативы, обратившись к международному сообществу, в частности, к Норвегии, которая является координатором стран-доноров.

Европейцы наряду с Китаем, Россией и некоторыми странами Латинской Америки готовы увеличить объём своей помощи палестинским властям согласно либо политическим и региональным соображениям, либо интересам в сфере безопасности, а также противостоять американским планам в отношении Палестины. В результате, можно ожидать, что эти страны окажут экономическое содействие палестинцам в конфликте с израильтянами. Таким образом, альтернативой поддержке со стороны арабских государств является поддержка со стороны европейских и других дружественных по отношению к палестинцам стран, в том числе исламского мира. Если они подтвердят свои намерения на практике, то смогут компенсировать недостаток средств у палестинского руководства, однако самым важным в этой ситуации является наличие на то политической воли.

Ибрагим Абу Камиш (Ibrahim Abu Kamish)

Al Haya, Государство Палестина