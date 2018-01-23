Генеральный директор «Техмаша» побывал с рабочим визитом в Татарстане



Генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин и генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов осматривают стенд.

Источник: http://tecmash.ru/ Генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин и генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов осматривают стенд.Источник: http://tecmash.ru/

Генеральный директор Концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех Владимир Лепин посетил производство АО «ПОЗиС» и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

На встрече с коллективом «ПОЗиС», входящим в «Техмаш», обсуждались социальные и производственные вопросы. Эта поездка стала первым визитом главы Концерна на зеленодольское производство. В центре специального машиностроения Владимир Лепин ознакомился с ходом работ по реконструкции и техническому перевооружению производства, проводимого в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг», а также с планами по освоению перспективных изделий. Руководитель «Техмаша» осмотрел мощности кузнечного, инструментального, машиностроительного, сборочного, холодильного и других производств. Отдельное внимание Лепин уделил работе высокомеханизированных комплексов по изготовлению корпусных элементов холодильной техники – это импортозамещающие разработки инженерного центра машиностроения «ПОЗиС».

На встрече был представлен доклад о функционировании производственной системы «ПОЗиС», а также прошла презентация стратегии диверсификации компании и перспективных образцов продукции диверсификации. Позже Владимир Лепин посетил мастерскую художественной росписи «ПОЗиС». По итогам визита генеральный директор Концерна «Техмаш» отметил положительные моменты в работе предприятия как в области обеспечения обороноспособности страны, так и в области развития производства гражданского назначения. «Предприятие динамично развивается, выпускает более 60 моделей разнообразной холодильной техники. Впечатляет и дизайн, и технологии. И что особо важно – это разработки непосредственного самого предприятия, его инженеров и конструкторов», – отметил Лепин.

«ПОЗиС» в полной мере разделяет задачи, поставленные руководством страны, Госкорпорацией Ростех и руководством Концерна «Техмаш» и постарается оправдать высокое доверие», – подчеркнул генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

На встрече со студентами КНИТУ Владимир Лепин рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса России и Концерна «Техмаш», а также о сотрудничестве с вузом: «С университетом нас связывает долгая и тесная дружба и сотрудничество. Мы вместе уже много лет работаем над созданием оборонных продуктов. Наука и производство должны идти рука об руку, работать на перспективу и разрабатывать продукты для будущего», – отметил глава Техмаша.

С и.о. ректора университета Сергеем Юшко Лепин обсудил вопрос по дальнейшему взаимодействию: Концерн готов вкладывать средства, а университет – реализовывать поставленные задачи в конкретные сроки. Кроме того, была затронута тема подготовки кадров для оборонной промышленности. Лепин отметил, что этому вопросу Концерн уделяет особое внимание, т.к. заинтересован в молодых специалистах, которые могут привнести в отрасль новую динамику. В поддержку молодежи в Техмаше действует система дополнительных выплат за ученые степени и разработана специальная жилищная программа.