Новые вертолеты Ка-52 поступили в авиаполк на Кубани
|
|
Вертолет Ка-52.
Источник: rg.ru
Полк получил два вертолета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января, /ТАСС/. Два новых ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в отдельный вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Два вертолета Ка-52 поступили на Кубань в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации, окончательная сборка боевых машин завершится на этой неделе",- сказал Астафьев, добавив, что в ближайшее время полк должен получить еще две такие машины.
Он отметил, что личный состав эскадрильи выполняет плановые мероприятия боевой подготовки с использованием новых вертолетов этого типа с начала декабря 2017 года .
Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.
|
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
29.12.2017 Самые зрелищные военные видео 2017 года
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом