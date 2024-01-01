Новые вертолеты Ка-52 поступили в авиаполк на Кубани



Вертолет Ка-52.

Источник: rg.ru Вертолет Ка-52.Источник: rg.ru

Полк получил два вертолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января, /ТАСС/. Два новых ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в отдельный вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Два вертолета Ка-52 поступили на Кубань в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации, окончательная сборка боевых машин завершится на этой неделе",- сказал Астафьев, добавив, что в ближайшее время полк должен получить еще две такие машины.

Он отметил, что личный состав эскадрильи выполняет плановые мероприятия боевой подготовки с использованием новых вертолетов этого типа с начала декабря 2017 года .

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.