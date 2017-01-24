Военные ВС РФ на поздравление командира будут отвечать "Служу России"
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Владимир Путин проводит прием в честь Дня Героев Отечества.
Источник: РИА Новости/Алексей Дружинин
Также, согласно указу президента, если поздравляют находящихся в строю военнослужащих воинской части (подразделения), они отвечают протяжным троекратным "Ура"
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменена форма ответа военных на благодарность командира: теперь при поздравлении командира военнослужащий должен отвечать "Служу России".
Документ вносит изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. "Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): "Служу России". Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным "Ура", а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: "Служим России", - говорится в указе. До этого военнослужащие должны были отвечать командиру "Служу Российской Федерации" и "Служим Российской Федерации" соответственно.
Указ, подписанный 22 января, вступает в силу со дня его подписания.
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23.01.2018
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