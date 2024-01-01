Первый китайский астронавт впервые рассказал о своих ощущениях во время полета
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Ян Ливэй.
Источник: © AP Photo/Anat Givon
По словам Ян Ливэя, ему казалось, что тело "вот-вот разорвется"
ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Первый китайский космонавт Ян Ливэй впервые рассказал о своих ощущениях во время полета на орбиту 15 лет назад, когда ему казалось, что его тело "вот-вот разорвется". О трудностях полета "китайского Гагарина" рассказало во вторник агентство Синьхуа.
"Все бешено тряслось. Испытывая перегрузку 8G, он думал, что его тело вот-вот разорвется. Он не мог двигаться. Он ничего не видел", - излагает корреспондент агентства воспоминания первого тайкунавта (от "тайкун" - "великая пустота", космос). Сейчас Ян Ливэю, стартовавшему 15 октября 2003 года на борту корабля "Шэньчжоу-5", 53 года, он генерал НОАК, занимает пост заместителя руководителя Программы пилотируемых космических полетов Китая.
Ян Ливэй сообщил, что на высоте 30-40 км над Землей корабль "охватили низкочастотные колебания". "Вибрации на корабле частотой ниже 10 Гц могут повредить внутренние органы человека, угрожая жизни тайкунавта", - отмечается в материале.
"Я думал, что сейчас умру", - подтверждает Ян Ливэй. "Держись! Только продержись еще чуть-чуть дольше", - приказал он себе. Губительные вибрации продолжались 26 секунд. После их окончания опытный пилот "почувствовал себя заново родившимся".
Корабль с Ян Ливэем на борту сделал 14 витков вокруг Земли. В ходе полета он успел пообедать китайскими блюдами и поговорить с женой по телефону. При этом он сказал ей, что "чувствует себя в космосе очень хорошо". После Ян Ливэя на орбите побывали еще десять китайских военных летчиков.
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23.01.2018
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