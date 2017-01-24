Президент Аргентины прибыл с официальным визитом в Россию



Президент Аргентины Маурисио Макри во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 22 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Президент Аргентины Маурисио Макри во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 22 января 2018.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.

Как передает корреспондент РИА Новости, борт с аргентинским лидером приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2".

Главу Аргентины в аэропорту встречал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Кроме этого, присутствовал посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, а также посол Аргентины в России Рикардо Лагорио. Почетный караул исполнил гимны обеих стран.

Как сообщалось ранее, во вторник аргентинского президента ждет рабочий завтрак с представителями российского бизнеса, после чего он откроет сквер Аргентинской республики на Житной улице в Москве. Затем Макри возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах президенты России и Аргентины планируют обсудить вопросы развития всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Москвой и Буэнос-Айресом. Также Путин и Макри обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Ожидается, что по итогам встречи лидеров двух стран будет подписано совместное заявление и сделано заявление для СМИ. На переговорах с российской стороны примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. С аргентинской стороны на встрече будут присутствовать глава МИД Хорхе Фори, секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

Президенты Аргентины ранее посещали Россию в 1986 (Рауль Альфонсин), 1990 и 1998 (Карлос Менем), 2008 и 2015 годах (Кристина Фернандес де Киршнер). Президенты Российской Федерации посещали Аргентину дважды. В апреле 2010 года в Аргентине побывал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. По итогам визита были подписаны совместное заявление, а также ряд двусторонних документов. Официальный визит Путина в Аргентину состоялся 12 июля 2014 года. По итогам его переговоров с Киршнер был подписан пакет двусторонних документов.