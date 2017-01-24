Танки, деньги, два ствола. Почему британский Генштаб испугался России



Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.

Источник: © РИА Новости / Алекс Макнотон Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.Источник: © РИА Новости / Алекс Макнотон

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Слабая система ПВО, устаревающие танки, нехватка крылатых ракет и уязвимость перед кибератаками - в случае войны Туманный Альбион не сможет противопоставить России ровным счетом ничего. Так оценил военный потенциал собственный страны глава Генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, выступив в Объединенном Королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Британские СМИ, в частности Times, назвали его речь в высшей степени необычной. О том, что за ней может скрываться, - в материале РИА Новости.

Разница потенциалов

Речь главы британского Генштаба, если изложить ее суть в двух словах, сводится к знаменитому восклицанию министра обороны США Джеймса Форрестола времен начала холодной войны: "Русские идут!" Генерал Картер старательно и последовательно нагоняет жути: у России есть ракеты средней дальности, Москва умеет быстро перебрасывать крупные войсковые соединения, у Кремля очень много танков и артиллерии, крылатые ракеты "Калибр" бьют точно и больно, в области радиоэлектронной борьбы Москве нет равных и так далее. Потенциал своих войск глава Генштаба, напротив, оценивает крайне низко. По его словам, Великобритания уже давно не закупала новой бронетехники, ПВО страны зияет прорехами и не способна отразить массированное воздушное нападение, а флот испытывает острую нехватку кораблей. В конце разгромной тирады генерал подводит неутешительный итог: "Страна крайне уязвима перед возможным нападением со стороны России".

Ник Картер, несомненно, прав, особенно если два государства столкнуть лбами вне контекста членства первой в НАТО. Численно Вооруженные силы России превосходят британскую армию более чем шестикратно - миллион штыков против 150 тысяч. По количеству танков Москва далеко впереди: 2700 строевых Т-72, Т-80 и Т-90 (плюс 17 тысяч машин на складах хранения) против 227 британских Challenger II. Схожая картина в авиации (более 3,5 тысяч самолетов и вертолетов у России против 900 у Британии) - и по всем остальным основным видам вооружений, от боевых машин пехоты до реактивной артиллерии. Ядерный потенциал лучше даже не сравнивать: семь тысяч боеголовок против двух сотен.

Солдат британского спецназа в Афганистане. Источник: Flickr / U.S. Department of Defense

Тем не менее считать британских военных мальчиками для битья было бы опрометчиво. Во-первых, страна обладает многовековой военной традицией и богатым боевым опытом. Во-вторых, Туманный Альбион неудобен для вторжения чисто географически. Довольно сложно представить себе российские десантные баржи, рвущиеся через Ла-Манш к британским берегам. Чтобы организовать плацдарм для такой операции, пришлось бы сначала захватить Францию и все страны по дороге.

В-третьих, военный бюджет Москвы и Лондона примерно одинаков. Обе страны тратят на оборонные нужды около 50 миллиардов долларов. Обе располагают мощной промышленной базой, позволяющей быстро нарастить военное производство. Наконец, четвертое и главное: за Великобританией стоит вся мощь блока НАТО, готового, по крайней мере на бумаге, вступиться за любую из своих стран-участниц. Почему же в речи высокопоставленного генерала отчетливо слышны панические нотки?

"В силу исторических обстоятельств Великобритания никогда не обладала мощными сухопутными войсками, - рассказывает РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Британцы всегда стремились контролировать ключевые морские пути и делали ставку на военный флот. Но когда распалась их империя, Великобритания окончательно и бесповоротно "легла" под США. Со времен холодной войны безопасность англичанам обеспечивали американцы, играющие в НАТО ведущую партию. Но сегодня Дональд Трамп не дает уверенности ни одному из членов североатлантического альянса в том, что США вступятся за них, если возникнет необходимость. Поэтому так тревожен тон генерала Ника Картера".

Выгодный противник

По словам эксперта, в последние десятилетия Лондон постоянно и планомерно сокращал численность своих вооруженных сил: знаменитых британских десантников, например, осталась всего одна бригада. Есть проблемы и с флотом. На сегодняшний день в составе королевских ВМС нет боеспособных ударных эсминцев с крылатыми ракетами - все шесть новых кораблей проекта Daring стоят на якорях в Портсмуте из-за поломок, нехватки личного состава и планового ремонта. А единственный действующий авианосец "Королева Елизавета", переданный флоту 7 декабря 2017 года, спустя две недели дал течь прямо у причала. Этот инцидент не лучшим образом характеризует современное состояние британской кораблестроительной отрасли.

"Поступает информация о том, что у британцев множество проблем по всему спектру боевых платформ - от самолетов до бронетехники, - говорит Иван Коновалов. - Ситуация усугубляется тем, что денег на поддержание материальной части не хватает. Генералитет панически боится дальнейшего сокращения оборонного бюджета. И этот скрытый страх угадывается в речи генерала Картера. Западные военные вообще склонны преувеличивать угрозу, даже в ущерб своей репутации. А британцы - известные мастера наводить панику и нагонять тумана".

Как подчеркнул эксперт, подобные "страшилки" выгодны не только военным, но и оборонно-промышленному комплексу страны, который фактически представлен монополистом - компанией BAE Systems. Эта корпорация-гигант производит практически все виды вооружений - от танков до самолетов - и пользуется огромным влиянием в политических кругах Великобритании. Очевидно, что руководство компании заинтересовано в новых крупных заказах. А влиять на членов парламента, составляющих бюджеты, эффективнее всего через военных. Паническая речь патриота в генеральском мундире убедительнее, чем доводы финансового воротилы в дорогом костюме.

Британские военнослужащие. Источник: © AP Photo, Shakh Aivazov

"Наконец, нельзя забывать, что у нас с Британией всегда было историческое соперничество, - подытоживает Коновалов. - Большая игра, политические интриги, втягивание России в ненужные ей конфликты. Выражение "англичанка гадит" возникло не на пустом месте. Эта традиция, глубоко укоренившаяся в головах британского истеблишмента, существует и сегодня. Военная и политическая элита страны может прекрасно понимать, что Россия биться с Великобританией не собирается. Наши Вооруженные силы имеют главным образом оборонительную конфигурацию и предназначены для защиты своей территории. Но Россия, позиционируемая как потенциальный противник, который еще и очень силен, - весьма выгодное пугало. А британцы прекрасно умеют извлекать военные и политические бонусы из чего угодно".