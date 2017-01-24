Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом испытаний военной техники в бою
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Истребитель Су-30МК2 ВВС Вьетнама. Источник: militaryphotos.net.
ХАНОЙ, 23 янв - РИА Новости. Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом испытаний военной техники в боевых условиях, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вьетнам - наш давний испытанный партнер, с которым нас связывают доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях", - сказал министр во вторник в ходе переговоров с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Нго Суан Литем.
По словам Шойгу, поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом является для России одним из внешнеполитических приоритетов. "Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас - один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр обороны РФ.
Он отметил поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне. "Его ключевыми событиями стали прошлогодние встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом в Москве и на саммите АТЭС в Даннанге. Настроены на практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере", - заявил российский министр.
В ноябре прошлого года, сказал Шойгу, заместители министров обороны двух стран успешно провели третий раунд стратегического диалога в области обороны. "Подписан ряд документов о военном взаимодействии, в том числе меморандум о сотрудничестве в области миротворческой деятельности на основе устава ООН. Высоко оцениваем российско-вьетнамские связи в военно-морской области и в сфере военного образования", - сказал Шойгу.
Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между оборонными ведомствами России и Вьетнама.
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23.01.2018
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