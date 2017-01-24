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"Служу России": Путин изменил ответ на благодарность командира в армии

24.01.2018 РИА Новости 205 0
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных сил страны, поменяв, в частности, форму ответа на благодарность командира. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает "Служу России".

Аналогичным образом на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами "Служим России". В предыдущей редакции устава они должны были произносить "Служим Российской Федерации".

Подписанный президентом документ также вносит изменения в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил.

Год по призыву, два - по контракту

Ранее первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что число призывников в осенний призыв впервые сокращено на десятки тысяч - до 134 тысяч человек - в результате комплектования Вооруженных сил контрактниками.

Призывникам с высшим образованием, как и ранее, предоставили возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты.

В ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью в эти подразделения были направлены 180 тысяч человек.

Служба под поручительство

На Северном Кавказе в 2017 году ввели институт поручителей за призывников, гарантирующих добросовестную службу подопечных, рассказал Бурдинский.

Первые поручители появились в 2014 году в Чечне с возобновлением там - после 20-летнего перерыва - призыва на военную службу. За каждым чеченским призывником, по словам Бурдинского, есть поручитель из числа старейшин и государственных чиновников, который ручается, что новобранец будет достойно нести службу.

Поручители также помогают решить проблему с направлением в армию очень желающих служить призывников сверх плана набора в регионе.

Права на юге

Юноши, прибывшие в войска и силы Южного военного округа, как сообщил командующий войсками округа Александр Дворников, смогут пройти обучение вождению грузовых автомобилей с первых дней службы и получить водительские права.

С целью внедрения этого новшества командованием воинских частей округа организовано тесное взаимодействие с представителями региональных отделений ДОСААФ.
23.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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