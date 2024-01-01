Согласованная война



10 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Стамбуле.

Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости 10 октября 2016. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Стамбуле.Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости

Эрдоган рассказал о договоренности с Россией по операции в Африне

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии была согласована с Москвой. Официальные лица Турции подчеркивают, что операция проходит в рамках международной борьбы с терроризмом. В то же время ряд стран считает, что действия Анкары на севере Сирии напротив помогают боевикам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была согласована с Москвой, сообщает газета Daily Sabah. "Мы настроены решительно и не отступим от операции в Африне. Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями. И у нас есть договоренность", - заявил глава Турции.

Ранее о согласованности с Москвой действий Анкары на севере Сирии говорил и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По его словам, Анкара провела все дипломатические контакты с Россией, и у Кремля "нет возражений".

Месяц назад, в декабре 2017-го, власти Турции пообещали согласовать с Россией возможную военную операцию против этих группировок. "Сейчас нет речи о том, чтобы нам угрожал сирийский режим. Был эпизод, когда они сбили наш самолет, но этого сейчас нет. Сейчас есть Демократический союз и Рабочая партия Курдистана, вот оттуда угроза может быть. Если с нашей стороны будет операция, мы заранее согласуем ее параметры с нашими союзниками, с Россией", - говорил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава Турции Реджеп Эрдоган отмечает, что помимо России Анкара также проинформировала об операции "Оливковая ветвь" международную коалицию, возглавляемую США.

Необходимость военных действий Эрдоган объясняет борьбой с терроризмом. "Никто не гарантирует, что ракеты, выпущенные накануне из Африна по турецкому району Рейханлы, уже завтра не используют для обстрелов городов Европы или США. В этом особенность терроризма. Турция сумеет одержать победу в этой борьбе", - заявил глава Турции.

Официальный Дамаск в то же время придерживается прямо противоположной точки зрения. По мнению президента Сирии Башара Асада, действия Турции на севере его страны являются свидетельством пособничества Анкары терроризму.

Асад также отмечает, что вся политика, которую проводит "турецкий режим" с первого дня кризиса в Сирии, основывается на поддержке террористической деятельности.

Иран также призвал как можно скорее прекратить турецкое вторжение в сирийскую провинцию Африн, заявляя, что оно помогает "террористическим" группировкам. "Иран надеется, что эта операция закончится немедленно, чтобы предотвратить усугубление кризиса в приграничных регионах Турции и Сирии. Затянувшееся бедственное положение в Африне может способствовать успехам террористических группировок в северной Сирии", - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Обеспокоенность началом Турцией военной операции также выражает Париж. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан призвал Анкару к сдержанности, а также заявил о намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии.

В Турции на это предложение ответили сравнением Франции с террористами. "Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности обсуждения нашей операции в Африне в ООН", - сказал глава МИД Турции.

Турция официально объявила о начале военной операции на севере Сирии 20 января. Операция началась в 17.00 мск. Согласно заявлению Генштаба Турции, военные действия необходимы для защиты безопасности и стабильности в регионе и основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и о праве на самооборону.

Премьер Турции заявил, что любой, кто окажет военную поддержку курдским формированиям в сирийском Африне, станет целью турецких вооруженных сил. "Любая логистическая поддержка (оказываемая террористам - "Газета.Ru") будет являться нашей целью", - сказал Йылдырым на вопрос, как будет реагировать Турция на возможную материально-техническую поддержку курдским вооруженным формированиям со стороны США.

Кроме того, по словам премьера, операция будет выполняться в четыре этапа. Будет создана "безопасная зона" глубиной 30 км. Йылдырым пообещал, что операция продлится до тех пор, пока в регионе не будут уничтожены террористические элементы - их там, по турецким подсчетам, насчитывается 8-10 тысяч.

Отдел "Армия"